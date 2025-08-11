Topo

Academia de Futebol do Palmeiras foi atacada na madrugada de domingo

11/08/2025 14h44

A Academia de Futebol do Palmeiras foi atacada na madrugada deste domingo (10),  com bombas e rojões arremessados contra o centro de treinamento do clube. Segundo o Palmeiras, que divulgou o ocorrido por meio de suas redes sociais, atletas e demais colaboradores do clube estavam no local em regime de concentração para o jogo contra o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro, mas ninguém foi ferido.

"O Palmeiras não se intimidará diante dos atos violentos praticados por um grupo de criminosos e irá até o fim para que os responsáveis sejam punidos com o rigor da lei. O clube já está em contato com a Polícia Civil e registrará Boletim de Ocorrência. Todas as imagens registradas pelas câmeras de monitoramento da Academia de Futebol serão disponibilizadas aos investigadores", diz a nota.

O texto diz ainda que "não podemos tolerar, muito menos normalizar, que o futebol se transforme em um ambiente cada vez mais tóxico, em que a paz esteja sob risco permanentemente". O clube afirma ainda que lamenta o que chamou de conivência de diversos veículos de imprensa que, desde a véspera do último Derby, vêm dando publicidade a ameaças.

A Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP-SP) informou que ainda não tem dados sobre o ocorrido.

