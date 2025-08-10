Zelenskiy agradece à Europa por apoio enquanto Kiev busca um lugar à mesa com Trump e Putin

Por Dan Peleschuk e Mark Trevelyan

(Reuters) - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, agradeceu aos líderes europeus no domingo por apoiarem sua demanda por um lugar à mesa de negociações, enquanto a Rússia e os Estados Unidos se preparam para uma cúpula nesta semana na qual Kiev teme que eles possam tentar ditar os termos para acabar com a guerra de três anos e meio.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que há semanas vinha ameaçando novas sanções contra a Rússia por não ter conseguido interromper o conflito, anunciou na sexta-feira passada que realizará uma cúpula em 15 de agosto com o presidente russo, Vladimir Putin, no Alasca.

Um funcionário da Casa Branca disse no sábado que Trump está aberto à participação de Zelenskiy, mas que os preparativos atuais são para uma reunião bilateral com Putin.

Na semana passada, o líder do Kremlin descartou a possibilidade de se encontrar com Zelenskiy neste momento, dizendo que as condições para tal encontro "infelizmente ainda estão longe" de serem atendidas.

Trump disse que um possível acordo envolveria "alguma troca de territórios para a melhoria de ambos (os lados)", uma declaração que agravou a preocupação ucraniana de que poderá enfrentar pressão para ceder mais terras.

Zelenskiy diz que qualquer decisão tomada sem a Ucrânia será "natimorta" e impraticável. No sábado, os líderes do Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Polônia, Finlândia e a Comissão Europeia disseram em uma declaração conjunta que qualquer solução diplomática deve proteger os interesses vitais de segurança da Ucrânia e da Europa.

"O caminho para a paz não pode ser decidido sem a Ucrânia", disseram eles, exigindo "garantias de segurança robustas e confiáveis" para permitir que a Ucrânia defenda sua soberania e integridade territorial.

Zelenskiy disse no domingo: "O fim da guerra deve ser justo, e sou grato a todos que estão ao lado da Ucrânia e de nosso povo hoje em prol da paz na Ucrânia, que está defendendo os interesses vitais de segurança de nossas nações europeias"

Uma autoridade europeia disse que a Europa havia apresentado uma contraproposta à proposta de Trump, mas não quis dar detalhes. Autoridades russas acusaram a Europa de tentar frustrar os esforços de Trump para acabar com a guerra.