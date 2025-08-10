Vice de Trump diz ser improvável que acordo de paz na Ucrânia satisfaça qualquer um dos lados

Por Nandita Bose

WASHINGTON (Reuters) - O vice-presidente dos EUA, JD Vance, disse que é improvável que um acordo negociado entre a Rússia e a Ucrânia satisfaça qualquer um dos lados, e qualquer acordo de paz provavelmente deixará Moscou e Kiev "infelizes"

Ele disse que os EUA estão buscando um acordo que ambos os países possam aceitar.

"Não vai deixar ninguém muito feliz. Tanto os russos quanto os ucranianos, provavelmente, no final das contas, ficarão insatisfeitos com isso", disse ele em uma entrevista à Fox News que foi ao ar neste domingo.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na sexta-feira que se reunirá com o presidente russo, Vladimir Putin, em 15 de agosto, no Alasca, para negociar o fim da guerra na Ucrânia.

Trump disse que a Rússia e a Ucrânia estão perto de um acordo de cessar-fogo que poderá por fim ao conflito de três anos e meio, possivelmente exigindo que a Ucrânia entregue um território significativo.

Zelenskiy, no entanto, disse no sábado que a Ucrânia não pode violar sua constituição em questões territoriais, acrescentando: "Os ucranianos não darão suas terras aos ocupantes"

Na entrevista à Fox News gravada na sexta-feira, Vance disse que os Estados Unidos estavam trabalhando para agendar conversas entre Putin, Zelenskiy e Trump, mas que ele não achava que seria produtivo para Putin se reunir com Zelenskiy antes de falar com Trump.

"Estamos em um ponto em que estamos tentando descobrir, francamente, a programação e coisas assim, quando esses três líderes poderiam se sentar e discutir um fim para esse conflito", disse o vice-presidente.