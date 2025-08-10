Topo

Versículos para o Dia dos Pais: veja 19 mensagens bíblicas especiais

10/08/2025 10h00

O Dia dos Pais é uma ocasião perfeita para celebrar o amor e a proteção que só um pai pode oferecer, e para muitas pessoas, a fé é parte fundamental dessa relação. Versículos bíblicos trazem palavras de sabedoria, esperança e inspiração que tocam o coração e fortalecem os laços familiares.

Veja abaixo 19 versículos bíblicos especialmente escolhidos para o Dia dos Pais, para que você possa compartilhar mensagens cheias de fé e carinho que homenageiam a importância do seu pai ou figura paterna.

  1. "Instrua a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele." (Provérbios 22:6)
  2. "O pai do justo se regozija grandemente; quem gera um sábio se alegra nele." (Provérbios 23:24)
  3. "Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá." (Êxodo 20:12)
  4. "O Senhor é a minha força e o meu escudo; nele confiou o meu coração." (Salmos 28:7)
  5. "Pais, não irritem seus filhos, para que eles não se desanimem." (Colossenses 3:21)
  6. "Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos." (Salmos 128:1)
  7. "O Senhor te abençoe e te guarde; o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti." (Números 6:24-25)
  8. "Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não desprezes a instrução de tua mãe." (Provérbios 1:8)
  9. "O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia." (Naum 1:7)
  10. "Se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, negou a fé." (1 Timóteo 5:8)
  11. "A sabedoria do pai guia os seus filhos." (Provérbios 13:24)
  12. "O Senhor é minha luz e minha salvação; a quem temerei?" (Salmos 27:1)
  13. "Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio." (Salmos 90:12)
  14. "Pela fé, Abraão foi chamado para ser pai de muitas nações." (Hebreus 11:8)
  15. "Pai, seja forte e corajoso; o Senhor está contigo." (Josué 1:9)
  16. "Confia no Senhor de todo o teu coração." (Provérbios 3:5)
  17. "Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo." (Efésios 6:1)
  18. "Que a paz de Cristo reine em seu coração, pai." (Colossenses 3:15)
  19. "Pai, que a graça e a paz de Deus estejam sempre com você." (2 Timóteo 1:2)

