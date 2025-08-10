Topo

Notícias

UE convoca reunião extraordinária sobre Ucrânia antes da cúpula Putin-Trump

10/08/2025 11h37

A chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, anunciou uma reunião de emergência de ministros das Relações Exteriores do bloco para esta segunda-feira (11) para pedir que qualquer acordo para pôr fim à guerra na Ucrânia inclua Kiev e Bruxelas.

Os presidentes russo, Vladimir Putin, e americano, Donald Trump, se reunirão na próxima sexta-feira (15) no estado americano do Alasca para tentar resolver o conflito iniciado há três anos. A Europa insiste em que a Ucrânia deve fazer parte destes diálogos.

"O presidente Trump tem razão em que a Rússia deve pôr fim à sua guerra contra a Ucrânia. Os Estados Unidos têm o poder de obrigar a Rússia a negociar seriamente. Qualquer acordo entre os Estados Unidos e a Rússia deve incluir a Ucrânia e a UE, pois se trata da segurança da Ucrânia e de toda a Europa", disse Kallas em um comunicado neste domingo (10).

"Convocarei na segunda-feira uma reunião extraordinária dos ministros das Relações Exteriores da UE para debater nossos próximos passos", acrescentou. A reunião será realizada online.

Segundo a Alta Representante da UE para Assuntos Exteriores, "o direito internacional é claro: todos os territórios ocupados temporariamente pertencem à Ucrânia".

raz/giv/pc/mb/mvv/jc

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Mensagem de Feliz Dia dos Pais: 47 frases perfeitas para emocionar

Kassab diz que há 'vírgulas' na política que não justificam tornozeleira em Bolsonaro

Controlar Gaza é o jeito mais rápido de acabar com a guerra, diz Netanyahu

Chanceler alemão Merz enfrenta forte impopularidade após 100 dias de governo

UE convoca reunião extraordinária sobre Ucrânia antes da cúpula Putin-Trump

Feliz Dia dos Pais: 49 mensagens emocionantes e inesquecíveis para enviar

Avião de pequeno porte cai nos Lençóis Maranhenses e deixa dois mortos

Maioria dos alemães apoia reconhecimento de Estado palestino

Luto: editora da Agência Brasil, Nádia Franco morre aos 73 anos

Mega-Sena sem ganhadores e próximo sorteio estimado em R$ 40 milhões

Projeto busca tratar doença de Chagas perto da casa dos pacientes