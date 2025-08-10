Trump quer tirar sem-tetos de Washington e mandá-los para 'longe da capital'

O presidente Donald Trump prometeu, no domingo, expulsar os sem-teto da capital do país e prender os criminosos, apesar de a prefeita de Washington argumentar que não há no momento um aumento da criminalidade.

"Os sem-teto têm que se mudar, IMEDIATAMENTE. Nós lhes daremos lugares para ficar, mas longe da capital. Os criminosos não precisam se mudar. Vamos colocá-los na cadeia, onde é o seu lugar", publicou Trump na plataforma social Truth.

A Casa Branca se negou a explicar qual autoridade legal Trump usaria para expulsar as pessoas de Washington. O presidente republicano controla apenas terras e edifícios federais na cidade.

Trump está planejando realizar uma coletiva de imprensa na segunda-feira para "acabar com o crime violento em Washington, D.C." Não ficou claro se ele anunciaria mais detalhes sobre seu plano de despejo.

A postagem de Trump no Truth Social incluía fotos de barracas e ruas de Washington com algum lixo. "Vou tornar nossa capital mais segura e mais bonita do que jamais foi antes", disse ele.

De acordo com a Parceria Comunitária, uma organização que trabalha para reduzir a falta de moradia em Washington, em uma noite há cerca de 3.782 pessoas sem teto na cidade de cerca de 700.000 habitantes.

A maioria dos sem-teto está em abrigos de emergência ou moradias transitórias. Cerca de 800 são considerados sem abrigo ou "de rua", segundo a organização.

Uma autoridade da Casa Branca disse na sexta-feira que mais policiais federais estavam sendo enviados para a cidade após um ataque violento a um jovem funcionário do governo Trump que irritou o presidente.

A prefeita democrata de Washington, Muriel Bowser, disse no domingo que a capital "não está experimentando um pico de criminalidade"

"É verdade que tivemos um pico terrível de crimes em 2023, mas não estamos em 2023", disse Bowser no programa The Weekend da MSNBC. "Passamos os últimos dois anos reduzindo os crimes violentos nesta cidade, levando-os a uma baixa de 30 anos."

O departamento de polícia da cidade informa que os crimes violentos nos primeiros sete meses de 2025 caíram 26% em D.C. em comparação com o ano passado, enquanto os crimes em geral caíram cerca de 7%.

Bowser disse que Trump está "muito ciente" do trabalho da cidade com as forças policiais federais depois de se reunir com Trump há várias semanas no Salão Oval.