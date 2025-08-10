Três pessoas morrem em praias da região de Odessa, na Ucrânia, vítimas de objetos explosivos

(Reuters) - Três banhistas foram mortos por objetos explosivos na região de Odessa, no sul da Ucrânia, em duas praias onde a natação foi proibida, informaram autoridades regionais no domingo.

O governador da região, Oleh Kiper, disse que um homem foi morto em Karolino-Buhaz e outro homem e uma mulher foram mortos na vizinha Zatoka, ambas na costa da capital regional.

"Todos eles foram vítimas de objetos explosivos enquanto nadavam em zonas recreativas proibidas", disse ele em um comunicado.

"Isso prova mais uma vez que estar em águas não controladas é fatalmente perigoso!!!"

A região do Mar Negro há muito tempo é um destino popular de verão, mas as autoridades pediram cautela desde que a invasão em grande escala da Rússia deixou minas espalhadas perto de sua costa.

Kiper disse que 32 áreas foram consideradas seguras para nadar, e 30 delas estão localizadas na cidade de Odesa.

(Reportagem de Dan Peleschuk)