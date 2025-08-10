Símbolo da repressão, Major Curió morreu 18 dias após ser intimado a depor

Símbolo da repressão à Guerrilha do Araguaia, Sebastião Curió Rodrigues de Moura, conhecido como Major Curió, morreu 18 dias após ser intimado pela Justiça para depor sobre o paradeiro dos restos mortais de guerrilheiros após a repressão do Exército, na década de 1970.

O que aconteceu

Saúde estava debilitada. Documentos sigilosos inéditos obtidos pelo UOL mostram que o major estava com Alzheimer avançado e, nas palavras de sua então cuidadora, se "comportando como uma criança", quando foi intimado para falar sobre o caso, em 29 de julho de 2022. Ele tinha 87 anos.

Major morreu em hospital em Brasília. Morte aconteceu poucos dias depois, em 18 de agosto daquele ano. Os registros da tentativa de intimação revelam como ele estava fragilizado.

Registro da ida de oficial de Justiça à residência de Curió, em 2022 Imagem: Reprodução/UOL

Demora e falta de transparência das Forças Armadas. O Estado brasileiro foi condenado em 2003 pela Justiça Federal a apresentar informações sobre os mortos e a garantir o direito de sepultamento das vítimas, com uma certidão de óbito.

Forças Armadas não abriram arquivos secretos. O Exército afirmou que "documentos relativos ao tema tiveram seu ciclo de validade encerrado" e que colaborou com as comissões instauradas para apurar os fatos ligados ao Araguaia. O Ministério da Defesa, a FAB e a Marinha não responderam.

Maioria dos que abriram processo já morreu. Dos 32 familiares que constam na ação na Justiça Federal, 22 morreram sem ver o fim o processo. Parentes dos parentes acompanham o caso e aguardam alguma resposta oficial. Dos 22 que entraram com a ação original, apenas uma familiar está viva.

Militar falou em 'ordem de silêncio'

Major Curió liderou a repressão aos militantes. Ele comandou a terceira expedição do Exército, que acabou com a guerrilha, em 1973.

Ele não queria comparecer para se explicar. Só foi após ter sido determinada sua condução coercitiva. Ele depôs na Justiça Federal, em Brasília, em uma audiência sigilosa realizada em outubro de 2015.

Ação tem milhares de páginas. O UOL teve acesso às 45 mil páginas do processo. A ata do depoimento de Curió não detalha o que ele disse. O relato também foi gravado em vídeo, mas ele segue guardado a sete chaves.

Ata de audiência realizada com integrantes do governo Bolsonaro em 2022 Imagem: Reprodução/UOL

Segredo sobre corpos se manteve. Sob a condição de anonimato, três pessoas que participaram da audiência confirmaram ao UOL que Curió não quis revelar a localização dos mortos e que ele teria indicado à juíza do caso que só falaria se houvesse autorização superior.

O que disseram as Forças Armadas. Em julho de 2022, o Ministério da Defesa negou ter havido uma operação de "limpeza" de corpos no Araguaia e uma "ordem de silêncio" sobre o tema. A informação contradiz o relato dado pelo coronel da FAB Pedro Correa Cabral. Segundo ele, houve uma operação que retirou os corpos das sepulturas, os colocou em sacos plásticos e os levou para outros lugares.

Audiência do caso Araguaia com representantes do governo Bolsonaro, em 2022 Imagem: Reprodução/UOL

Curió morreu sem contar tudo o que sabia. A então juíza do caso, Solange Salgado, mandou intimá-lo para depor novamente em 4 de agosto de 2022. Ele deveria ser acompanhado de um representante do Ministério da Defesa "a fim de transmitir ao referido militar o que foi expresso nesta audiência no sentido de não haver qualquer proibição/impedimento ao militar de indicar a localização dos restos mortais dos familiares da parte autora". Mas foi tarde demais.

Confissões de um major

Militar narrou caso a jornalista. Major Curió deu um vasto relato e apresentou uma série de documentos ao jornalista Leonêncio Nossa, autor do livro "Mata! O Major Curió e a Guerrilha do Araguaia", lançado em 2012.

Ele disse que 41 dos militantes políticos presos no Araguaia foram executados quando estavam detidos pelo Exército. O relato contrariava a narrativa do Exército de que as mortes teriam ocorrido em conflitos.

Os arquivos militares sobre o Araguaia permanecem um segredo. Sem eles, as expedições para tentar localizar os restos mortais até 2018 tiveram resultados considerados "pífios" pelo Ministério Público Federal.

Juíza disse em 2022 que ainda havia muito a ser feito. Mas o governo à época entendia que não. A cobrança da Justiça Federal só foi respondida de forma concreta já sob Lula, em 2024.