Sampaio Basquete e Sesi Araraquara disputam final da LBF

10/08/2025 09h00

A TV Brasil exibe, ao vivo, neste domingo (10), às 13h45, o embate entre Sampaio Basquete e Sesi Araraquara pela Liga de Basquete Feminino (LBF). Este é o Jogo 1 em que as duas equipes disputam o troféu do campeonato após uma trajetória emocionante.

O primeiro confronto da série melhor de cinco ocorre no ginásio Castelinho, em São Luís, casa do Sampaio Basquete. Nessa fase, a equipe que conquistar três vitórias sobre o adversário será a campeã da 15ª edição da LBF.

Nas semifinais, o Sesi Araraquara, atual bicampeão da LBF, venceu o Unimed Campinas no segundo jogo da série melhor de três, por 67 a 54. Já a equipe do Maranhão garantiu a vaga na final após se recuperar em duas partidas decisivas contra o São José de São Paulo.

A TV Brasil, emissora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), é a detentora oficial dos direitos da competição e a única a exibir as partidas em sinal aberto. A cobertura faz parte da iniciativa da empresa para ampliar a visibilidade do esporte feminino.

Além disso, o canal público transmite o Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol (Séries A1, A2 e A3) e transmitiu a Conmebol Copa América Feminina 2025. Torcedores de todas as regiões do país podem acompanhar as transmissões por meio da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). 

Competição

Para saber como assistir à TV Brasil na sua cidade, acesse: tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Os times Unimed Campinas, Blumenau, AD Santo André, Pontz São José Basketball, Sodiê Mesquita, Sampaio Basquete, Sesi Araraquara, Corinthians e os estreantes ADRM Maringá, Cerrado Basquete e Ourinhos/AOBE são os participantes da LBF 2025.

O sistema de disputa é com todas as equipes se enfrentando em turno e returno, em 22 rodadas. Os oito melhores seguiram para os playoffs. Nas quartas de final e na semifinal, as equipes se enfrentaram em séries de melhor de três jogos.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.

Serviço 

Final - Liga de Basquete Feminino - Ao Vivo na TV Brasil

Sampaio Basquete x Sesi Araraquara - Jogo 1

A partir das 13h45 de domingo (10) 

