Sambista perfeito: Arlindo é celebrado com festa no Império Serrano

A despedida de um dos maiores sambistas brasileiros levou centenas de pessoas à quadra da escola de samba Império Serrano na noite deste sábado (9). Familiares, amigos e fãs seguiram a madrugada em festa e homenagens para cantor e compositor Arlindo Cruz.

Os portões da escola foram abertos às 18h. No início do velório, ao som de atabaques, foi realizada uma cerimônia para os orixás, conduzida pelo terreiro Ilê Osè Yobá, na antiga Rio-São Paulo, em Nova Iguaçu, frequentado pelo artista, filho de Xangô.

Em seguida, começou uma roda de samba com os sucessos de Arlindo Cruz e a distribuição de chopp na quadra. A celebração ocorreu como um tradicional gurufim , ritual de origem africana e que se manifesta em velórios festivos, marcados pela música, dança, comida e bebida.

Arlindinho Neto, filho de Arlindo Cruz, cantou a música "O show tem que continuar", sucesso do grupo Fundo de Quintal, composição do pai, com Sombrinha e Luiz Carlos da Vila, todos integrantes à época do Grupo Fundo de Quintal.

"O ensinamento que ele me deu é de luta, perseverança e de ser um sambista vencedor. É isso que eu vou fazer: seguir lutando e honrando o nome dele", disse Arlindinho.

O coreógrafo e passista Carlinhos de Jesus, que vem atravessando um problema de saúde, mas mesmo em cadeira de rodas fez questão de homenagear o amigo.

"Perdi um amigo e um irmão. Vai a matéria, mas a obra dele, a história dele, a lembrança dele vai ficar conosco. Ligou o rádio, vai ter uma música dele. O Arlindo está comigo desde antes do Cacique de Ramos. Hoje ele se torna o maior poeta do samba. Uma personalidade incrível que retratou a história de cada um de nós, que amamos, que tivemos dor de cotovelo, que fomos felizes no amor, que fomos tristes ali. Fala de um lugar que é Madureira, não propriamente de morada, mas retrata o espaço e, a gente tem a presença dele nas músicas e na poesia".

O cantor e compositor Marquinhos de Oswaldo Cruz disse que "Arlindo é um gênio e conseguiu fazer esse samba tradicional e que a massa inteira que curtia um outro tipo de música pudesse curtir o Arlindo. O coração mais generoso da música brasileira era o Arlindo. Parceiro, amigo e uma das pessoas mais generosas que eu conheci na face da Terra".

Gênio

A vice-presidente do Império Serrano, Paula Maria, contou que Arlindo Cruz era seu melhor amigo, compadre e patrão.

"Eu sou muito grata a Deus por ter tido a oportunidade por conviver e ver o gênio. Ele gravou no terreno da minha casa a canção Estrela de Madureira. Ele me falou que tinha uma música, que seria a virada de chave, que até então o Arlindo era o grande compositor, mas e que tinha a intuição de que com aquela música ele ficaria conhecido como cantor e foi o que aconteceu. A partir dali ele começou a despontar também como cantor", reconheceu Paula.

Na quadra da escola estava também o imperiano Wagner Francisco, 64 anos, que conhece bem a história da escola.

"Eu pensei que quando perdemos o cantor Roberto Ribeiro, não teríamos ninguém para substitui-lo. Mas aí apareceu o Arlindo Cruz, que com sua genialidade, sua voz rouca e cantando baixo, mas que todo mundo entendia a sua música. Ele ganhou mais de dez sambas-enredo pelo Império Serrano. Arlindo Cruz estará sempre presente em nossa mente, como também Roberto Ribeiro e Dona Yvone Lara".

As homenagens a Arlindo Cruz na quadra do Império Serrano terminam às 10h da manhã deste domingo (10), quando haverá uma despedida íntima com a participação de familiares e amigos. Em seguida, o corpo do artista seguirá para o cemitério Jardim da Saudade, na Sulacap, onde às 11h, haverá o sepultamento.

Memórias

Neste sábado, 23h, a TV Brasil reexibiu o programa Samba na Gamboa, com Arlindinho Cruz, que homenageou o pai. A apresentação é da cantora Teresa Cristina.

Na sexta-feira, o programa Sem Censura, da TV Brasil, exibiu uma edição temática para reverenciar o cantor e compositor. A edição já estava gravada e programada para ir ao ar.

O programa, apresentado por Cissa Guimarães, também contou com a participação de Arlindinho, da produtora Babi Cruz, esposa do músico, e do escritor Marcos Salles, que lança o livro O Sambista Perfeito, biografia do consagrado artista. A jornalista Fabiane Pereira foi a debatedora.