Metade dos presos durante protesto pró-Palestina em Londres são idosos

Metade das pessoas presas ontem em Londres durante um protesto contra a decisão do Reino Unido de banir o grupo Ação Palestina tem 60 anos ou mais.

O que aconteceu

532 pessoas foram presas, segundo a polícia. Uma análise por idade divulgada pela Polícia Metropolitana revelou que quase cem detidos tinham na faixa etária de 70 anos e 15, na faixa de 80 anos. Das 519 pessoas presas com datas de nascimento confirmadas, 49,9% tinham 60 anos ou mais. As informações foram publicadas pelo jornal britânico The Guardian.

Maioria das pessoas foram detidas por exibirem cartazes ou placas de apoio ao Ação Palestina. Essa foi a maior manifestação relacionada ao grupo desde sua proibição no mês passado.

Grupo é classificado de maneira controversa como "terrorista" pelo governo. Desde julho, passou a ser classificado por lei como "organização terrorista" no Reino Unido, após ativistas jogarem tinta em dois aviões em uma base militar da Força Aérea Britânica e bloquearem a entrada da sede da empresa de defesa israelense Elbit Systems em Bristol, no sudoeste da Inglaterra.

Proibição implica que ser membro do grupo, ou demonstrar apoio, é agora tipificado como um delito penal. Crime pode levar a até 14 anos de prisão, sob a Lei de Terrorismo do ano 2000. Especialistas das Nações Unidas criticaram a decisão, argumentando que "danos materiais isolados, sem risco à vida humana, não são suficientemente graves para serem considerados terrorismo".

Mesmo com a suspensão, entre 500 e 600 pessoas, se reuniram ontem em frente ao Parlamento. Elas foram convocadas pela associação Defend Our Juries, com cartazes nos quais se podia ler "Me oponho ao genocídio. Apoio o Ação Palestina", de acordo com fotografias publicadas nas redes sociais. "Em um ato coletivo de resistência, as pessoas estão arriscando sua liberdade por nossos direitos civis e pelo povo palestino", escreveu a Defend Our Juries na rede social X.

Polícia informou que presos que confirmaram a identidade foram liberados sob fiança. Soltura foi autorizada sob a condição de não voltarem a participar de nenhuma manifestação de apoio ao grupo. Os que se negaram foram levados a delegacias de polícia em diferentes zonas de Londres.

O que é o grupo Ação Palestina

Manifestantes participam em Londres de protesto em defesa dos palestinos Imagem: Jaimi Joy/Reuters

Grupo ativista pró-Palestina organiza ações diretas contra empresas britânicas envolvidas com Israel. Eles ficaram conhecidos por invadir e vandalizar instalações militares do Reino Unido. Em 2022, o grupo invadiu uma fábrica de equipamentos da Thales em Glasgow, causando danos em armas avaliados em mais de US$ 1,4 milhão (R$ 7,6 milhões).

O Ação palestina foi criado em julho de 2020. Eles afiram que buscam usar "táticas disruptivas" para atingir "facilitadores corporativos" e empresas envolvidas na fabricação de armas para Israel, como a israelense Elbit Systems, a empresa aeroespacial italiana Leonardo, a multinacional francesa Thales e a empresa norte-americana Teledyne.

Criadores do movimento dizem que o Reino Unido é cúmplice e participante ativo nos crimes de guerra em Gaza. A justificativa é que o país fornecer apoio logístico e militar a Israel.

*Com DW e AFP