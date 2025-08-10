Quando paro para abastecer o carro, uma cena se repete quase sempre. O frentista encaixa a bomba, o combustível começa a fluir e, de repente, vem aquele primeiro estalo — o sinal de que o tanque atingiu o nível máximo recomendado. É aí que surge a pergunta clássica: "Paro no primeiro estalo ou completo até a boca?".
Posso afirmar: você nunca deve deixar o frentista fazer isso.
Quando o abastecimento chega ao primeiro estalo, significa que o tanque já está cheio no ponto certo. Continuar colocando combustível além desse limite faz com que o líquido ocupe espaços indevidos, como orifícios que dão acesso a um filtro responsável por captar os vapores do combustível.
Esse filtro — geralmente de carvão ativado — tem a função de reter os gases formados no tanque e enviá-los de volta para serem queimados pelo motor. É por isso que seu carro, em condições normais, não exala cheiro de combustível. Ao abastecer até a boca, você corre o risco de inundar esse sistema, danificando o filtro e comprometendo seu funcionamento.
Em alguns carros, dá para ver parte dessa estrutura na caixa de roda traseira: o tubo por onde o combustível entra, a tubulação de retorno e o pequeno reservatório do filtro. Basta um excesso de combustível para que esse reservatório seja atingido, inutilizando o filtro e gerando um gasto desnecessário.
Por isso, minha recomendação é simples: deu o primeiro estalo, peça para parar. Não se deixe levar pelo hábito de "encher até a boca" — que só beneficia o dono do posto, vendendo alguns mililitros a mais, e pode trazer dor de cabeça para você.
Fica o alerta para quem quer preservar o carro e evitar despesas extras.