Topo

Notícias

Polícia investiga golpe 'boa noite, Cinderela' a turistas britânicos no Rio

do UOL

Do UOL, no Rio

10/08/2025 14h53

A Polícia Civil investiga três mulheres suspeitas de aplicar o golpe "boa noite, Cinderela" contra dois turistas britânicos no Rio. Um vídeo compartilhado nas redes mostra uma vítima desnorteada sendo deixada na praia de Ipanema. Os jovens relataram prejuízo de R$ 110 mil.

O que aconteceu

Dois jovens universitários conheceram três mulheres em uma roda de samba na Lapa. O caso aconteceu entre a noite de quarta-feira (7) e a madrugada de quinta (8). As vítimas afirmaram à Polícia Civil que, depois, foram para uma região boêmia da zona sul, quando teriam sido dopados pelas mulheres.

Vídeos feitos por uma testemunha mostram um dos jovens caindo na areia de Ipanema, enquanto as mulheres fogem em um táxi. Uma das vítimas afirmou ter recebido uma caipirinha das mulheres entre a Lapa e a zona sul e, em seguida, perdido a consciência.

A Deat (Delegacia de Atendimento ao Turista) suspeita que as três mulheres são garotas de programa. Elas foram identificadas como Amanda Couto Deloca, 23, Mayara Ketelyn Américo da Silva, 26, e Raiane Campos de Oliveira, 27. A polícia não informou, até a tarde de hoje, se alguma delas foi localizada.

Uma das três já havia sido presa no ano passado pelo mesmo crime. Segundo a polícia, as supostas garotas de programa atuam em pontos turísticos do Rio, como Lapa e Pedra do Sal, além de bares da zona sul da capital fluminense. Elas foram reconhecidas pelas vítimas na delegacia.

A polícia identificou a placa do táxi que levou as mulheres. Com isso, os policiais conseguiram chegar até o motorista. Ele afirmou que levou as três até a Lapa. Ele não é suspeito de integrar o esquema, segundo a polícia.

Os dois foram socorridos até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Copacabana. Na delegacia, afirmaram que tiveram os dois celulares roubados e que as mulheres fizeram uma transação bancária, da conta de um deles, de 16 mil libras (R$ 110 mil).

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Trump quer expulsar os sem-teto de Washington e mandá-los para "longe da capital"

Corpo é encontrado dentro de canal no Guarujá, vítima não foi identificada

Colômbia captura mafioso italiano, 'comprador atacadista' de cocaína

Polícia investiga golpe 'boa noite, Cinderela' a turistas britânicos no Rio

Chacina no entorno de discoteca deixa oito mortos no Equador

Irã diz que AIEA visitará o país para conversações, sem visita a instalações nucleares

Diplomata chinês Liu Jianchao é levado para interrogatório, informa o WSJ

Coreia do Norte: filha de Kim Jong-un ganha destaque público e é apontada como possível sucessora

Prestes a completar 100 dias de governo, Merz enfrenta impopularidade crescente

Acesso a livros de autores com deficiência ainda enfrenta barreiras

Governo federal recebe sugestões para levar internet a rodovias