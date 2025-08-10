Polícia investiga golpe 'boa noite, Cinderela' a turistas britânicos no Rio

A Polícia Civil investiga três mulheres suspeitas de aplicar o golpe "boa noite, Cinderela" contra dois turistas britânicos no Rio. Um vídeo compartilhado nas redes mostra uma vítima desnorteada sendo deixada na praia de Ipanema. Os jovens relataram prejuízo de R$ 110 mil.

O que aconteceu

Dois jovens universitários conheceram três mulheres em uma roda de samba na Lapa. O caso aconteceu entre a noite de quarta-feira (7) e a madrugada de quinta (8). As vítimas afirmaram à Polícia Civil que, depois, foram para uma região boêmia da zona sul, quando teriam sido dopados pelas mulheres.

Vídeos feitos por uma testemunha mostram um dos jovens caindo na areia de Ipanema, enquanto as mulheres fogem em um táxi. Uma das vítimas afirmou ter recebido uma caipirinha das mulheres entre a Lapa e a zona sul e, em seguida, perdido a consciência.

A Deat (Delegacia de Atendimento ao Turista) suspeita que as três mulheres são garotas de programa. Elas foram identificadas como Amanda Couto Deloca, 23, Mayara Ketelyn Américo da Silva, 26, e Raiane Campos de Oliveira, 27. A polícia não informou, até a tarde de hoje, se alguma delas foi localizada.

Uma das três já havia sido presa no ano passado pelo mesmo crime. Segundo a polícia, as supostas garotas de programa atuam em pontos turísticos do Rio, como Lapa e Pedra do Sal, além de bares da zona sul da capital fluminense. Elas foram reconhecidas pelas vítimas na delegacia.

A polícia identificou a placa do táxi que levou as mulheres. Com isso, os policiais conseguiram chegar até o motorista. Ele afirmou que levou as três até a Lapa. Ele não é suspeito de integrar o esquema, segundo a polícia.

Os dois foram socorridos até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Copacabana. Na delegacia, afirmaram que tiveram os dois celulares roubados e que as mulheres fizeram uma transação bancária, da conta de um deles, de 16 mil libras (R$ 110 mil).