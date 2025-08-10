Topo

Notícias

Piloto da Nascar fratura clavícula em queda ao comemorar vitória

10/08/2025 17h09

A estrela em ascensão da Nascar, Connor Zilisch, fraturou a clavícula no sábado (9), segundo seu próprio relato, após uma queda espetacular do teto de seu carro, no qual havia subido para comemorar a vitória. 

O americano de 19 anos conquistou a vitória em sua sexta corrida da temporada na segunda divisão da Nascar no sábado. Ele subiu pela janela de seu Chevrolet para sentar no teto e comemorar. 

Mas um de seus pés pareceu escorregar na tela da janela e, para horror dos espectadores, caiu no asfalto na área de comemoração do Watkins Glen International Raceway, em Nova York. 

O momento assustador foi capturado pelas câmeras, embora a Nascar tenha afirmado que o piloto da Xfinity Series estava "acordado e consciente" quando foi levado ao hospital.

"Saí do hospital e estou me recuperando. Felizmente, minhas tomografias computadorizadas da minha cabeça estão boas, só quebrei a clavícula", postou Zilisch nas redes sociais no sábado. 

"Agradeço a todos os médicos pelo pronto atendimento e sou grato por não ter sido nada grave", acrescentou o piloto, que precisou ser levado de maca para uma ambulância. 

A estrela em ascensão da popular competição americana deveria competir novamente neste domingo, mas foi forçada a desistir, de acordo com a rede CBS.

bur-st/mlm/raa/dam/aam

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Veterinária morta em queda de avião no MA viajava para ver o pai

Avião planador cai após bater em árvore em Goiás; piloto fica ferido

Barça fecha pré-temporada com goleada (5-0) sobre o Como

5 ideias sobre imortalidade, ciência por trás da vida longa e sentido da existência

Mecanismo para agilizar obras garante proteção ambiental, diz Marina

Hamas diz que plano de Netanyahu: farsa que põe vida de reféns em risco

O que escondem os túneis subterrâneos esquecidos de São Paulo

Gauff e Swiatek avançam no WTA 1000 de Cincinnati

Mexicana cumpre pena inédita por criticar políticos poderosos nas redes

Conselheiro de Trump diz que não vai parar até que Jair Bolsonaro 'esteja livre'

São Paulo tem céu nublado e frio neste domingo