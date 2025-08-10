Petz passa a vender planos de saúde para animais na internet

A Petz começou a aumentar a sua atuação no segmento de planos de saúde para animais de estimação, em uma nova aposta para reforçar a fidelização de clientes e ampliar a utilização de sua estrutura de serviços veterinários.

O produto, que estava em fase-piloto desde abril, agora é comercializado em 43 lojas da rede e deve começar a ser vendido online a partir do dia 18, segundo a diretora financeira da companhia, Aline Penna.

"Começamos com venda interna para funcionários, depois levamos para duas lojas e agora estamos expandindo. O próximo passo é o digital, onde a escalabilidade é maior", disse a executiva ao Estadão/Broadcast. A expansão vem sendo feita de forma gradual, com foco inicial em unidades de São Paulo, que concentram clínicas e hospitais próprios da rede.

O modelo adotado pela Petz é verticalizado, o que significa que os atendimentos ocorrem dentro da estrutura da própria empresa, diferentemente de concorrentes que operam com redes credenciadas.

"Já temos clínicas, já pagamos os veterinários e a estrutura hospitalar. Quanto mais ocupamos essa capacidade, mais diluímos custos", afirmou Aline.

A empresa estima que os planos custem entre R$ 200 e R$ 300 por mês, a depender do perfil do animal.

A nova oferta se soma a outras iniciativas de fidelização da companhia, como o programa de relacionamento Clubz, com diferentes níveis de benefícios e versões pagas.

Segundo a diretora financeira, o plano de saúde também contribui para aumentar o tíquete médio e a recorrência de compra nas lojas e no digital. "Quando o tutor tem o plano, ele tende a centralizar tudo com a gente."

Embora ainda em fase inicial, a Petz enxerga o segmento como uma oportunidade estratégica. "Um dos nossos principais concorrentes é líder em planos de saúde e praticamente não tem loja física. Nós temos diferencial por já contar com a estrutura pronta para operar", disse Aline.

A empresa não revelou metas para a base de clientes, mas indicou que a aceitação nas unidades físicas tem sido promissora.