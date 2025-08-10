Topo

Notícias

Petz passa a vender planos de saúde para animais na internet

São Paulo

10/08/2025 21h15

A Petz começou a aumentar a sua atuação no segmento de planos de saúde para animais de estimação, em uma nova aposta para reforçar a fidelização de clientes e ampliar a utilização de sua estrutura de serviços veterinários.

O produto, que estava em fase-piloto desde abril, agora é comercializado em 43 lojas da rede e deve começar a ser vendido online a partir do dia 18, segundo a diretora financeira da companhia, Aline Penna.

"Começamos com venda interna para funcionários, depois levamos para duas lojas e agora estamos expandindo. O próximo passo é o digital, onde a escalabilidade é maior", disse a executiva ao Estadão/Broadcast. A expansão vem sendo feita de forma gradual, com foco inicial em unidades de São Paulo, que concentram clínicas e hospitais próprios da rede.

O modelo adotado pela Petz é verticalizado, o que significa que os atendimentos ocorrem dentro da estrutura da própria empresa, diferentemente de concorrentes que operam com redes credenciadas.

"Já temos clínicas, já pagamos os veterinários e a estrutura hospitalar. Quanto mais ocupamos essa capacidade, mais diluímos custos", afirmou Aline.

A empresa estima que os planos custem entre R$ 200 e R$ 300 por mês, a depender do perfil do animal.

A nova oferta se soma a outras iniciativas de fidelização da companhia, como o programa de relacionamento Clubz, com diferentes níveis de benefícios e versões pagas.

Segundo a diretora financeira, o plano de saúde também contribui para aumentar o tíquete médio e a recorrência de compra nas lojas e no digital. "Quando o tutor tem o plano, ele tende a centralizar tudo com a gente."

Embora ainda em fase inicial, a Petz enxerga o segmento como uma oportunidade estratégica. "Um dos nossos principais concorrentes é líder em planos de saúde e praticamente não tem loja física. Nós temos diferencial por já contar com a estrutura pronta para operar", disse Aline.

A empresa não revelou metas para a base de clientes, mas indicou que a aceitação nas unidades físicas tem sido promissora.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Mais de 1.000 são evacuados no norte da Espanha devido a incêndios

Chefe do PCC é morto em confronto com a PM em praia grande

Em teste, comprimido contra obesidade é tão eficaz quanto caneta

Israel diz que um dos quatro jornalistas mortos em Gaza era terrorista

Lula planta baobá no Alvorada e diz que árvore é para que futuros presidentes 'tenham juízo'

Exército israelense diz que correspondente da Al Jazeera morto em Gaza era um 'terrorista'

Suspeito de atirar em PM integra quadrilha que matou delegado, diz polícia

Metade dos presos durante protesto pró-Palestina em Londres são idosos

Exército israelense diz que correspondente da Al Jazeera morto em Gaza era um 'terrorista' que 'se fazia passar por jornalista'

Enviado dos EUA na Otan diz que Zelensky pode ir a encontro Trump-Putin no Alasca

Al Jazeera anuncia a morte de quatro de seus jornalistas em um bombardeio israelense em Gaza