Netanyahu e Trump discutem planos de ofensiva de Israel em Gaza

10/08/2025 16h08

(Reuters) - Benjamin Netanyahu conversou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre os novos planos de ofensiva de Israel em Gaza, informou o gabinete do primeiro-ministro israelense no domingo.

"Os dois discutiram os planos de Israel de assumir o controle das fortalezas remanescentes do Hamas em Gaza para pôr fim à guerra, garantindo a libertação dos reféns e derrotando o Hamas", disse o gabinete de Netanyahu.

(Reportagem de Hatem Maher e Ahmed Tolba)

