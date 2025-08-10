Topo

Netanyahu diz que iniciativa na Cidade de Gaza visa acabar com a guerra rapidamente

10/08/2025 12h42

(Reuters) - Israel pretende enfrentar dois redutos restantes do Hamas em sua nova ofensiva em Gaza, que espera concluir "rapidamente" e encerrar a guerra, disse o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu no domingo.

Na sexta-feira, Israel aprovou novo plano para expandir suas operações militares e assumir o controle da Cidade de Gaza, maior centro urbano do território, em uma ação que atraiu novas críticas no país e no exterior, inclusive de vários países europeus.

Falando a jornalistas estrangeiros em uma coletiva de imprensa em Jerusalém, Netanyahu disse que Israel não tem outra opção a não ser concluir o trabalho e derrotar o Hamas, dada a recusa do grupo em depor as armas.

O Hamas disse que não se desarmará a menos que um Estado palestino independente seja estabelecido.

Netanyahu disse que Israel está trabalhando para aumentar a distribuição de ajuda em um esforço que está sendo coordenado com Washington, enquanto suas forças se preparam para avançar sobre a Cidade de Gaza.

"O cronograma que estabelecemos para a ação é bastante rápido. Queremos, antes de mais nada, permitir o estabelecimento de zonas seguras para que a população civil da Cidade de Gaza possa sair", acrescentou.

"Não quero falar sobre cronogramas exatos, mas estamos falando em termos de um cronograma bastante curto, porque queremos acabar com a guerra. É assim que vamos acabar com a guerra."

(Reportagem de Hatem Maher e Maayan Lubell)

