Controlar Gaza é o jeito mais rápido de acabar com a guerra, diz Netanyahu

Em uma coletiva à imprensa internacional neste domingo, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, mostrou um plano de ação para que a guerra acabe.

O que aconteceu

Netanyahu mostrou um plano de ação para que a guerra termine, colocando cinco condições. São elas: desarme do Hamas, liberação de todos os reféns, desmilitarização de Gaza, coordenação do controle de segurança e que Gaza tenha uma administração civil pacificadora.

Ocupar o restante de Gaza seria um passo importante para o fim do conflito. Ele disse que cerca de 70 a 75% de Gaza está sob controle israelense, mas que há dois "redutos restantes" onde militantes do Hamas aparentemente estão: a Cidade de Gaza e os "campos centrais". Segundo Netanyahu, o plano de seu governo de tomar a Cidade de Gaza, amplamente condenado no cenário internacional, inclusive por aliados ocidentais, "é a melhor maneira de encerrar a guerra e a melhor maneira de encerrá-la rapidamente".

Ele garantiu que a população sairá com segurança durante ocupação. "Faremos isso primeiro permitindo que a população civil saia com segurança das áreas de combate para zonas seguras designadas, e nessas zonas seguras eles receberão comida, água e assistência médica em abundância, como já fizemos antes. E, novamente, ao contrário das falsas alegações, nossa política durante toda a guerra tem sido prevenir uma crise humanitária, enquanto a política do Hamas tem sido criá-la", disse.

"Nosso objetivo não é ocupar Gaza, e sim liberá-la dos terrorismos do Hamas", disse Netanyahu. Segundo o primeiro-ministro, a guerra pode acabar se a "organização terrorista" abaixar suas armas e liberar os reféns que continuam sob o controle deles, vivos e mortos.

Questionado, ele disse que não há uma definição de data para que a guerra termine. Netanyahu afirma apenas que espera que seja o mais rápido possível e que Israel irá "terminar o trabalho" para destruir o Hamas. "A Alemanha não deixaria Berlim isolada com um pouco do exército nazista lá", deu como exemplo.

Palestinos recebem sopa de lentilha em um ponto de distribuição de alimentos na Cidade de Gaza, em 2 de agosto de 2025. A Organização Mundial da Saúde alertou em 27 de julho que a desnutrição estava atingindo "níveis alarmantes" em Gaza Imagem: Omar AL-QATTAA / AFP

Fome em Gaza

Para lidar com a fome em Gaza, Netanyahu diz que pretende criar mais corredores de segurança e pontos e distribuição. Ele alega que a culpa da fome no local é do Hamas, que não deixa os caminhões com comida disponibilizados por Israel entrarem no país. Afirma ainda que há centenas de carros com ajuda humanitária esperando para conseguir distribuir suplemento para os civis.

A distribuição de comida, segundo Netanyahu, poderá ser feita de três formas. São elas: com mais corredores de seguranças, mais pontos de acesso para a população e por entregas aéreas. Ele afirma que está falando com o Donald Trump sobre a logística de como o exército americano pode ajudar.

Netanyahu afirma que Israel é vítima de uma epidemia de fake news globalmente. Falou categoricamente que não há uma política de fome. "As únicas pessoas passando fome deliberadamente em Gaza são nossos reféns, que estão na mão dos monstros do Hamas", disse.

Desde o início da guerra, Israel permitiu a entrada de quase dois milhões de toneladas de ajuda humanitária. Não conheço nenhum outro exército que tenha permitido que tal ajuda fosse enviada à população civil em território inimigo. Se tivéssemos uma política de fome, ninguém em Gaza teria sobrevivido após dois anos de guerra. Mas nossa política tem sido exatamente o oposto. Benjamin Netanyahu

Ele nega que as fotos divulgadas ao redor do mundo de crianças magras seja culpa da fome. Usou três exemplos das mais divulgadas, inclusive a imagem que foi capa do jornal americano "The New York Times" —que ele ameaçou processar—, e disse que todas as crianças tinham doenças genéticas e que hoje estão saudáveis.

"Quero que o mundo abra os olhos para um fato simples: o Hamas mente". Foi assim que encerrou seu pronunciamento antes de abrir espaço para perguntas.