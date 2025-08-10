Topo

Notícias

Netanyahu diz que autorizará acesso de mais jornalistas internacionais a Gaza

10/08/2025 13h31

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou, neste domingo (10), que determinou ao Exército autorizar o acesso a mais jornalistas da imprensa internacional à Faixa de Gaza, sob seu controle. 

"Decidimos e demos a ordem aos militares para convidar jornalistas estrangeiros, mais jornalistas estrangeiros, muitos", garantiu Netanyahu em uma coletiva de imprensa. 

"Há um problema para garantir a segurança, mas acredito que isso pode ser feito de maneira responsável e prudente para preservar sua própria segurança", acrescentou, afirmando que a diretriz havia sido dada "há dois dias", sem dar mais detalhes. 

Desde o início da guerra contra o Hamas em Gaza, em represália ao ataque de 7 de outubro de 2023 a Israel, a imprensa internacional não está autorizada a trabalhar livremente no território palestino. 

Apenas alguns meios de comunicação foram autorizados a entrar no território junto com o Exército israelense, mas suas reportagens estão sujeitas a uma censura militar rigorosa. 

A imprensa internacional trabalha com jornalistas e correspondentes locais. 

Segundo a ONG Repórteres Sem Fronteiras (RSF), em 20 meses de conflito, cerca de 200 jornalistas morreram nas mãos do Exército israelense, pelo menos 45 deles enquanto exerciam sua profissão. 

A organização acusa as autoridades israelenses de impor um "bloqueio midiático" a Gaza, ao "proibir a entrada de jornalistas estrangeiros" e de "orquestrar um controle implacável da informação".

bur-hba/pc/mb/jc/mvv

© Agence France-Presse

