Motta encaminha lista com 14 nomes à Corregedoria

São Paulo

10/08/2025 07h15

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), enviou à Corregedoria Parlamentar uma representação contra 14 deputados bolsonaristas envolvidos no motim no plenário da Casa na última semana. A lista é composta por nomes de deputados que já foram alvo de representação por outros colegas e por outros que o próprio Motta fez. A Casa ficou 30 horas bloqueadas pelos bolsonaristas, até ser liberada na quarta-feira, 6.

Além dos 14 parlamentares que atuaram para impedir os trabalhos na Câmara em protesto contra a prisão de Jair Bolsonaro (PL), a deputada Camila Jara (PT-MS) foi denunciada por agressão pelo deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) no meio da confusão e terá seu caso analisado em uma outra representação, já que se trata de um desdobramento do motim. Ela nega a acusação.

O corregedor, deputado Diego Coronel (PSD-BA) tem reunião com Motta na segunda-feira e deve encaminhar as representações ao Conselho de Ética. O colegiado vai avaliar a punição aos deputados.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

