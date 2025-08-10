Topo

Veterinária morta em queda de avião no MA viajava para ver o pai

Médica veterinária de 23 anos viajava para encontrar pai no Dia dos Pais - Instagram
Médica veterinária de 23 anos viajava para encontrar pai no Dia dos Pais Imagem: Instagram
Giacomo Vicenzo
do UOL

Do UOL, em São Paulo

10/08/2025 18h49

A veterinária que morreu na queda de um avião de pequeno porte no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, viajava de Santa Inês (MA) para São Luís para comemorar o Dia dos Pais.

O que aconteceu

Bruna Emanoely pegou carona com um amigo da família. O piloto Victor Manoel Britto também morreu no acidente. "Ela foi passar o Dia dos Pais com o pai dela em São Luís", disse a tia da jovem, Nelyany Araújo.

Bruna era muito amada por todos, muito família, muito amorosa. Nós estamos sofrendo muito. A família está enlutada, todos consternados
Nelyany Araújo, tia de Bruna

Nelyany Araújo e Bruna (esquerda) - Arquivo pessoal - Arquivo pessoal
Nelyany Araújo e Bruna (esquerda)
Imagem: Arquivo pessoal

Bruna trabalhava em clínica privada atendendo animais de produtores rurais. A família, que é dona de um restaurante em Santa Inês, divulgou nota dizendo que "sua alegria, carinho e luz estarão para sempre vivos em nossa memória e nos corações de todos que tiveram o privilégio de conviver com ela".

Restaurante da família publicou nota de pesar - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Restaurante da família publicou nota de pesar
Imagem: Reprodução/Instagram

O acidente

A queda da aeronave aconteceu na cidade de Santo Amaro. O avião foi encontrado nas dunas do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses.

A causa do acidente ainda é desconhecida. O modelo da aeronave anfíbia é Scoda Super Petrel e passará por perícia.

Destroços do avião de pequeno porte que caiu nas dunas dos Lençóis Maranhenses, em Santo Amaro (MA) - Divulgação/PMMA - Divulgação/PMMA
Destroços do avião de pequeno porte que caiu nas dunas dos Lençóis Maranhenses, em Santo Amaro (MA)
Imagem: Divulgação/PMMA
Imagem: Divulgação/PMMA

Aeronave pertencia a deputado estadual. Francisco Nagib (PSB-MA) lamentou a tragédia.

Piloto era amigo do deputado e filho de empresário do agronegócio. "Um jovem cheio de vida, apaixonado, com tantos sonhos pela frente. Sua partida tão precoce nos deixa um vazio imenso e uma dor difícil de expressar em palavras", disse o deputado.

