Mecanismo para agilizar obras garante proteção ambiental, diz Marina

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que a LAE (Licença Ambiental Especial) não compromete a proteção ambiental.

O mecanismo agiliza o licenciamento de obras consideradas estratégicas pelo Conselho de Governo —e, na prática, pode destravar a prospecção de petróleo na margem equatorial da foz do rio Amazonas.

O que aconteceu

LAE estava no PL do Licenciamento e só entraria em vigor em seis meses. O governo vetou o dispositivo (e outros 62 itens do PL), mas editou uma MP para que a LAE tivesse vigência imediata.

A medida provisória apresentada permite a priorização de projetos pelo Conselho de Governo

O instrumento da LAE, na prática, já existe. O PAC, por exemplo, prioriza alguns empreendimentos considerados estratégicos

O respeito às condicionantes necessárias para garantir a proteção ambiental, como ocorre hoje, continua indispensável Marina Silva, ao jornal O Globo

Proposta aprovada pelo Congresso (e vetada por Lula) previa concessão da LAE com análise em apenas uma etapa. A MP, no entanto, determina que o licenciamento ambiental seja feito de acordo com as etapas definidas pelo licenciador — com licenças prévia, de instalação e de operação, diz a ministra. Ela deu as declarações ao jornal O Globo.

A MP traz duas novidades. Primeiro, estabelece o prazo de 12 meses para que haja manifestação do órgão licenciador em relação ao empreendimento. Não necessariamente a manifestação será pela concessão da licença, mas a resposta, positiva ou negativa, virá de maneira mais célere.

Para que isso seja possível, o governo colocará equipes dedicadas exclusivamente à apreciação desses projetos. Não haverá qualquer prejuízo à qualidade técnica da análise para que o prazo seja cumprido. Inclusive, o estudo prévio de impacto ambiental deverá ser o mais completo, que prevê realização de audiência pública.

Marina Silva, ao jornal O Globo

Todos os ministérios participarão no Conselho de Governo para analisar obras que podem obter o LAE. Segundo Marina, cada uma das pastas terá direito a manifestações de igual peso.

Uma decisão que, até agora, acontecia de modo bilateral e sem regulamentação, passará a ocorrer de maneira colegiada e submetida a um regramento claro.

Marina Silva, ao O Globo

Lula vetou parte do PL do Licenciamento

Presidente da República barrou 63 dos mais de 400 dispositivos da lei que flexibiliza o licenciamento ambiental. Os vetos foram debatidos em reunião com ministros na última quarta-feira. A decisão voltará ao Congresso.

Entre os pontos vetados estão o LAC (Licença por Adesão e Compromisso) para empreendimentos com "médio potencial poluidor". É o caso, por exemplo, das barragens de Mariana e Brumadinho, que romperam em Minas Gerais (MG) e provocaram dezenas de mortes. Também foi vetada a retirada do regime de proteção da Mata Atlântica.

Licenciamento autodeclaratório foi mantido para empreendimentos de até "baixo potencial poluidor". A medida isenta o empreendimento de uma avaliação e aprovação de um órgão ambiental para realizar a intervenção.

*Com informações da Agência Estado