Topo

Notícias

Mecanismo para agilizar obras garante proteção ambiental, diz Marina

2.ago.23 - A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva - Pedro Ladeira/Folhapress
2.ago.23 - A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva Imagem: Pedro Ladeira/Folhapress
do UOL

Do UOL, em Brasília*

10/08/2025 18h08

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que a LAE (Licença Ambiental Especial) não compromete a proteção ambiental.

O mecanismo agiliza o licenciamento de obras consideradas estratégicas pelo Conselho de Governo —e, na prática, pode destravar a prospecção de petróleo na margem equatorial da foz do rio Amazonas.

O que aconteceu

LAE estava no PL do Licenciamento e só entraria em vigor em seis meses. O governo vetou o dispositivo (e outros 62 itens do PL), mas editou uma MP para que a LAE tivesse vigência imediata.

A medida provisória apresentada permite a priorização de projetos pelo Conselho de Governo

O instrumento da LAE, na prática, já existe. O PAC, por exemplo, prioriza alguns empreendimentos considerados estratégicos

O respeito às condicionantes necessárias para garantir a proteção ambiental, como ocorre hoje, continua indispensável Marina Silva, ao jornal O Globo

Proposta aprovada pelo Congresso (e vetada por Lula) previa concessão da LAE com análise em apenas uma etapa. A MP, no entanto, determina que o licenciamento ambiental seja feito de acordo com as etapas definidas pelo licenciador — com licenças prévia, de instalação e de operação, diz a ministra. Ela deu as declarações ao jornal O Globo.

A MP traz duas novidades. Primeiro, estabelece o prazo de 12 meses para que haja manifestação do órgão licenciador em relação ao empreendimento. Não necessariamente a manifestação será pela concessão da licença, mas a resposta, positiva ou negativa, virá de maneira mais célere.

Para que isso seja possível, o governo colocará equipes dedicadas exclusivamente à apreciação desses projetos. Não haverá qualquer prejuízo à qualidade técnica da análise para que o prazo seja cumprido. Inclusive, o estudo prévio de impacto ambiental deverá ser o mais completo, que prevê realização de audiência pública.
Marina Silva, ao jornal O Globo

Todos os ministérios participarão no Conselho de Governo para analisar obras que podem obter o LAE. Segundo Marina, cada uma das pastas terá direito a manifestações de igual peso.

Uma decisão que, até agora, acontecia de modo bilateral e sem regulamentação, passará a ocorrer de maneira colegiada e submetida a um regramento claro.
Marina Silva, ao O Globo

Lula vetou parte do PL do Licenciamento

Presidente da República barrou 63 dos mais de 400 dispositivos da lei que flexibiliza o licenciamento ambiental. Os vetos foram debatidos em reunião com ministros na última quarta-feira. A decisão voltará ao Congresso.

Entre os pontos vetados estão o LAC (Licença por Adesão e Compromisso) para empreendimentos com "médio potencial poluidor". É o caso, por exemplo, das barragens de Mariana e Brumadinho, que romperam em Minas Gerais (MG) e provocaram dezenas de mortes. Também foi vetada a retirada do regime de proteção da Mata Atlântica.

Licenciamento autodeclaratório foi mantido para empreendimentos de até "baixo potencial poluidor". A medida isenta o empreendimento de uma avaliação e aprovação de um órgão ambiental para realizar a intervenção.

*Com informações da Agência Estado

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Barça fecha pré-temporada com goleada (5-0) sobre o Como

5 ideias sobre imortalidade, ciência por trás da vida longa e sentido da existência

Mecanismo para agilizar obras garante proteção ambiental, diz Marina

Hamas diz que plano de Netanyahu: farsa que põe vida de reféns em risco

O que escondem os túneis subterrâneos esquecidos de São Paulo

Gauff e Swiatek avançam no WTA 1000 de Cincinnati

Mexicana cumpre pena inédita por criticar políticos poderosos nas redes

Conselheiro de Trump diz que não vai parar até que Jair Bolsonaro 'esteja livre'

São Paulo tem céu nublado e frio neste domingo

Como a geração Z está redefinindo a espiritualidade na Índia

Escritor marfinense compara situação de Gaza com violência colonial