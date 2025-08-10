Topo

Notícias

Maioria dos alemães apoia reconhecimento de Estado palestino

10/08/2025 10h28

Maioria dos alemães apoia reconhecimento de Estado palestino - De acordo com pesquisa, 54% são a favor do reconhecimento de um Estado palestino, questão que é um dilema para a Alemanha. Enquanto 31% se opõem à ideia.De acordo com pesquisa publicada neste domingo (10/08), a maioria dos alemães apoia o reconhecimento de um Estado palestino, questão que é um dilema para a Alemanha.

Na pesquisa, realizada pelo Instituto Forsa para a revista política International Politik, 54% dos entrevistados responderam "sim" à pergunta: "A Alemanha deveria agora reconhecer a Palestina como um Estado?". Enquanto 31% se opuseram à ideia.

Maior apoio entre eleitores de esquerda

A pesquisa, foi realizada no final de julho com 1.001 pessoas na Alemanha. O apoio foi ligeiramente maior no leste do país (59%) do que no oeste (53%). Também foi particularmente alto entre aqueles com idade entre 18 e 29 anos (60%) e aqueles com 60 anos ou mais (58%).

Por ideologia, entre os apoiadores do Partido de Esquerda, 85% eram a favor do reconhecimento. O apoio também foi alto entre os eleitores do Partido Verde (66%) e dos apoiadores do Partido Social-Democrata (SPD), com 52%. O apoio foi menor entre os eleitores da aliança conservadora que reúne União Democrata Cristã (CDU) e União Social Cristã (CSU), com 48%, e do partido de ultradireita Alternativa para a Alemanha (AfD), com 45%.

O governo alemão afirma apoiar uma solução de dois Estados, na qual israelenses e palestinos convivam pacificamente. No entanto, considera que o reconhecimento da Palestina deva ser o passo final de um processo de paz negociado e descartou a adoção da medida a curto prazo.

O presidente Emmanuel Macron anunciou que a França dará esse passo em setembro. O Canadá também se comprometeu a reconhecer a Palestina em setembro, sujeito a certas condições, assim como o Reino Unido.

md (DPA, AFP)

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Maioria dos alemães apoia reconhecimento de Estado palestino

Versículos para o Dia dos Pais: veja 19 mensagens bíblicas especiais

Como os EUA podem pressionar a Rússia a encerrar a guerra na Ucrânia em encontro no Alasca?

Grande incêndio florestal segue ativo na França em plena onda de calor

Itália segue lutando contra incêndio no Vesúvio

Metade das demissões em 2024 foi causada por questões comportamentais

Conheça dez cuidados para uma viagem de moto mais segura

Mensagem para o Dia dos Pais 2025: 43 frases cheias de amor para a data

Sampaio Basquete e Sesi Araraquara disputam final da LBF

Divergência entre São Paulo e Rio expõe complexidade dos mototáxis

Instabilidade política e social afeta saúde, diz estudo