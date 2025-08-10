Araguaia: 'Luto, mas esperança não tenho', diz familiar de desaparecido

Mais de 20 anos após conseguirem uma decisão da Justiça que obriga o governo federal a responder sobre os desaparecidos da guerrilha do Araguaia, durante a ditadura militar, os familiares dos mortos oscilam entre a desesperança e a necessidade de manter a luta em memória dos parentes. Até hoje, os militantes não foram enterrados por desconhecimento do paradeiro dos restos mortais.

O que aconteceu

Familiares ainda aguardam uma resposta do governo federal. A Justiça mandou a União apresentar informações sobre os mortos da guerrilha do Araguaia. Das 22 pessoas que entraram com a ação original, em 1982, apenas uma está viva. Nos demais casos, parentes dos parentes "herdaram" o processo e esperam informações sobre os restos mortais dos guerilheiros.

Única sobrevivente tem hoje 81 anos e entrou na ação com a mãe. Victoria Grabois Olímpio entrou buscando informação sobre o marido, Gilberto Olímpio, enquanto a mãe dela, Alzira, reivindicava informações sobre o pai e o irmão de Victoria. Passados 43 anos, ela diz que não acredita que terá uma resposta definitiva sobre o que ocorreu com eles: "Eu não tenho esperança. Eu luto porque a gente tem que lutar, mas esperança eu não tenho mais, não".

Dos 22 autores da ação original, a maioria eram pais e mães dos desaparecidos. No total, havia 15 mães, quatro pais e um irmão de integrantes da guerrilha do Araguaia, movimento armado que pregava a resistência contra a ditadura militar e a instalação de um regime socialista. Victoria foi a única que entrou como esposa de desaparecido.

Aposentada, ela é da diretoria do grupo Tortura Nunca Mais e quase participou da guerrilha na década de 1970. Na época, ela era filiada ao PCdoB e chegou a ir para a região do Araguaia reconhecer o terreno com o marido. A guerrilha ainda não havia se instalado lá. Quando voltou para São Paulo, descobriu que estava grávida.

Fora de partido político, ela vê "timidez" de governos petistas ao lidar com a questão. Ela conta que chegou a ter esperança de que os arquivos da ditadura militar fossem abertos no governo de Dilma Rousseff (PT), mas lamentou o impasse gerado pela pressão dos militares. Apesar da crítica, foi Dilma quem criou a Comissão da Verdade, em 2011, para investigar violações de direitos humanos.

'Diz que a esperança é a última que morre: a minha morreu em 2018'

Família Castro decidiu entrar na ação na década de 1990. Hoje com 70 anos, Maria Eliane Castro ainda acompanha a ação que busca respostas sobre a morte de seu irmão, Antônio Teodoro de Castro, que tinha 25 anos quando foi para a guerrilha do Araguaia. Ao UOL, ela disse que ela e uma outra irmã foram a várias excursões para buscar restos mortais na região do Araguaia —a última em 2018.

Ela decidiu entrar no processo após receber uma procuração da mãe, na década de 90. A família não sabia da participação na guerrilha. A princípio, não quis se envolver com o processo. Maria Eliane e a irmã receberam uma procuração e decidiram entrar na ação após conversarem com os outros sete irmãos.

Família hoje não toca mais no assunto. Só ela ainda comenta o caso. Quando o irmão foi para o Araguaia, em 1970, ela tinha apenas 14 anos e não tinha noção do envolvimento de Antônio na militância.

Ela descobriu sobre o desaparecimento do irmão em 1977. A pedido do pai, ela foi conversar com o então guerrilheiro José Genoino [Genoino ficou preso por cinco anos, sendo solto em 1977, e depois se tornou deputado federal pelo PT], que estava preso em um presídio em Fortaleza, para buscar mais informações. Foi quando recebeu dele a informação de que a guerrilha havia sido "implodida" e que "era possível" que o irmão estivesse lá.

Ela diz que segue na luta e que não pretende deixar essa "herança" para seus filhos. "Eu não quero deixar essa herança para os meus filhos, é muito doído, muito doído, entendeu? O fardo, eu quero resolver isso em vida."

'Vi todas as mães morrerem'

Diva Santana, 81, "herdou" o processo de seu pai, Antonio Pereira de Santana. Ela entrou no processo com os outros cinco irmãos em 2005, após a morte dele, para buscar respostas sobre a irmã Dinaelza Santana Coqueiro.

Ela diz que os militares nunca forneceram informações. Ouviu relatos de camponeses da região do Araguaia sobre a morte da irmã, que teria ocorrido em 1974. Ela participou de excursões para a região, mas não há nenhum reconhecimento oficial do governo sobre como foi a morte de Dinaelza.

Ela fala em "tortura permanente". Ao longo dos anos, conta que viu as mães que entraram com a ação morrerem e que agora começa a ver os irmãos dos desaparecidos também envelhecerem e, em alguns casos, morrerem sem respostas.

Ela protestou na porta do Palácio do Planalto durante o governo Lula. Ela participou de manifestação pela reabertura da Comissão de Mortos e Desaparecidos realizada em 31 de agosto de 2023, em frente à sede do Executivo para cobrar o governo. Só foram recebidos por um assessor, mas diz que a pressão fez o governo reinstalar o colegiado.

Com a recriação do órgão, em 2024, ela foi nomeada representante dos familiares dos desaparecidos. Apesar de tudo, ainda tem esperança de alguma punição.