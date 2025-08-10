Topo

Notícias

Lula planta baobá no Alvorada e diz que árvore é para que futuros presidentes 'tenham juízo'

São Paulo

10/08/2025 19h40

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou nas redes sociais neste domingo, 10, o momento de plantio de uma muda de baobá no terreno do Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência, em Brasília. Segundo Lula, a ideia é que a planta faça com que futuros ocupantes de seu cargo tenham "juízo".

"Nós damos de presente para a mãe natureza uma nova planta para a nossa morada, que é chamada baobá, que tem muita história e muito da ancestralidade do nosso povo africano. Essa daqui é um símbolo de vida, de resistência, muita força, saúde e alegria", disse o presidente.

"Espero que essa baobá floresça aqui no Palácio da Alvorada, cresça para fazer com que as pessoas que venham morar aqui tenham juízo, compromisso e a disposição de ajudar o Brasil a crescer para ficar do mesmo tamanho que vai ficar essa planta", afirmou. Os baobás podem atingir até 30 metros de altura e ter troncos com até sete metros de diâmetro.

"Cada vez que alguém encostar nessa árvore, ele vai ficar sair daqui mais ajuizado. É para isso que estamos plantando ela aqui", acrescentou.

Mais cedo, a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, postou um vídeo ao lado de Lula no Instagram em que falam sobre frutas diversas. O presidente comenta que os pés de caju do Palácio "não dão caju" e pede que pessoas enviem mudas de cajueiro novas, assim como de sapotizeiro e umbuzeiro.

"Vou plantar tudo aqui para quem vier a morar no Alvorada tenha fartura de frutas do Nordeste para comer", explicou. Em seguida, destacou, em bom humor: "Mas também não poso receber mais do que tem terra para plantar aqui".

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Lula planta baobá no Alvorada e diz que árvore é para que futuros presidentes 'tenham juízo'

Exército israelense diz que correspondente da Al Jazeera morto em Gaza era um 'terrorista'

Suspeito de atirar em PM integra quadrilha que matou delegado na Zona Sul de SP

Metade dos presos durante protesto pró-Palestina em Londres são idosos

Exército israelense diz que correspondente da Al Jazeera morto em Gaza era um 'terrorista' que 'se fazia passar por jornalista'

Al Jazeera anuncia morte de 4 de seus jornalistas em bombardeio israelense em Gaza

Enviado dos EUA na Otan diz que Zelensky pode ir a encontro Trump-Putin no Alasca

Al Jazeera anuncia a morte de quatro de seus jornalistas em um bombardeio israelense em Gaza

Veterinária morta em queda de avião no MA viajava para ver o pai

Avião planador cai após bater em árvore em Goiás; piloto fica ferido

Barça fecha pré-temporada com goleada (5-0) sobre o Como