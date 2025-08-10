Topo

Líderes nórdicos e bálticos reafirmam apoio à Ucrânia e dizem que Rússia deve acabar com guerra "ilegal"

10/08/2025 13h52

(Reuters) - Líderes de oito nações nórdicas e bálticas reafirmaram conjuntamente seu apoio à Ucrânia neste domingo e disseram que a paz só poderá vir por meio de uma pressão consistente sobre a federação russa para que interrompa sua guerra "ilegal".

Os líderes da Dinamarca, Estônia, Finlândia, Islândia, Letônia, Lituânia, Noruega e Suécia disseram em uma declaração que "reafirmam o princípio de que as fronteiras internacionais não devem ser alteradas pela força".

Eles acrescentaram que continuarão a defender e a impor medidas restritivas contra a Federação Russa.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse na sexta-feira que se reunirá com o presidente russo, Vladimir Putin, em 15 de agosto, no Alasca, para negociar o fim da guerra. Um funcionário da Casa Branca disse que Trump está aberto à participação do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, mas que os preparativos em andamento são voltados apenas a uma reunião bilateral.

(Reportagem de Devika Nair, em Bengaluru)

