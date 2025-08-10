Topo

Notícias

Itália segue lutando contra incêndio no Vesúvio

10/08/2025 09h30

Os bombeiros continuavam a combater neste domingo(10) um incêndio nas encostas do Vesúvio, após terem fechado aos turistas os acessos ao vulcão próximo de Nápoles, no sul da Itália. 

O incêndio devasta o parque nacional desde sexta-feira e os bombeiros mobilizaram 12 patrulhas além de seis aviões Canadair. Também solicitaram a ajuda de agentes de outras regiões italianas. 

"Por razões de segurança (...) e para facilitar as operações de combate ao incêndio e limpeza nas áreas afetadas, todas as atividades na rede de trilhas do Parque Nacional do Vesúvio estão suspensas até novo aviso", anunciou o parque no sábado em um comunicado. 

Cerca de 620.000 pessoas visitaram a cratera do vulcão em 2024, segundo estatísticas do parque. 

A fumaça do incêndio era visível, neste domingo, do sítio arqueológico próximo de Pompeia, que permaneceu aberto aos turistas.

ide/tw/pc/zm/jc

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Versículos para o Dia dos Pais: veja 19 mensagens bíblicas especiais

Como os EUA podem pressionar a Rússia a encerrar a guerra na Ucrânia em encontro no Alasca?

Grande incêndio florestal segue ativo na França em plena onda de calor

Itália segue lutando contra incêndio no Vesúvio

Metade das demissões em 2024 foi causada por questões comportamentais

Conheça dez cuidados para uma viagem de moto mais segura

Mensagem para o Dia dos Pais 2025: 43 frases cheias de amor para a data

Sampaio Basquete e Sesi Araraquara disputam final da LBF

Divergência entre São Paulo e Rio expõe complexidade dos mototáxis

Instabilidade política e social afeta saúde, diz estudo

França enfrenta nova onda de calor com temperaturas acima dos 40°C