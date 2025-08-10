Irã diz que AIEA visitará o país para conversações, sem visita a instalações nucleares

(Reuters) - Um alto funcionário do órgão de vigilância nuclear da ONU irá ao Irã para conversações na segunda-feira, mas não está prevista nenhuma visita às instalações nucleares, disse o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, no domingo.

Desde que Israel lançou seus primeiros ataques militares contra as instalações nucleares do Irã durante uma guerra de 12 dias em junho, os inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) não conseguiram acessar as instalações do Irã, apesar de o chefe da entidade, Rafael Grossi, ter declarado que as inspeções continuam sendo sua principal prioridade.

O Irã acusou a agência de ter efetivamente preparado o caminho para os bombardeios ao emitir um relatório contundente em 31 de maio, o que levou o conselho de governadores da AIEA, composto por 35 países, a declarar que o Irã violou suas obrigações de não proliferação.

O Irã, que nega a busca por armas nucleares, disse que continua comprometido com o Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP).

"As negociações com a AIEA serão realizadas amanhã para determinar uma estrutura de cooperação", disse Araghchi em sua conta no Telegram.

"Um diretor-geral adjunto de Grossi virá a Teerã amanhã, mas não há planos de visitar nenhuma instalação nuclear até chegarmos a uma estrutura."

No mês passado, o Irã promulgou uma lei aprovada pelo parlamento suspendendo a cooperação com a AIEA. A lei estipula que qualquer inspeção futura das instalações nucleares do Irã pela agência precisa da aprovação do Conselho Supremo de Segurança Nacional de Teerã.

(Reportagem de Ahmed Tolba)