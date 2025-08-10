Número de intoxicação por maconha sobe nos EUA: 'Vi crianças psicóticas'

O número de intoxicações causadas pela maconha está aumentando nos Estados Unidos. A maioria dos casos (75%) ocorre com crianças ou adolescentes envolvendo produtos comestíveis, segundo levantamento publicado hoje pelo jornal The New York Times.

O que aconteceu

Incidentes envolvendo intoxicação por Cannabis aumentaram nos EUA. Número passou de cerca de 930 casos, em 2009, para mais de 22 mil no ano passado, segundo dados dos Centros de Controle de Intoxicações dos EUA. Destes, mais de 13 mil causaram efeitos negativos documentados e foram classificados pela organização como intoxicações não letais.

Mais de 75% dos casos registrados em 2024 ocorreram com crianças ou adolescentes. Jornal destacou que é possível que tenha uma subnotificação nos números porque os hospitais não são obrigados a notificar casos.

Mais de 20 estados dos EUA têm maconha legalizada. Reportagem do NYT explica que, com a comercialização da Cannabis, a substância ficou mais acessível, principalmente com produtos comestíveis — que acabam atraindo crianças e adolescentes.

'Crianças psicóticas'

Jornal identificou casos de crianças que consumiram substância. Os produtos pertenciam a parentes ou amigos, e as vítimas foram hospitalizadas com paranoia, vômitos ou outros sintomas de envenenamento. O jornal analisou dados dos Centros Nacionais de Controle de Intoxicações, entrevistou centros regionais e mais de 200 médicos especialistas, além de revisar registros judiciais.

Efeitos físicos não foram graves na maioria dos casos. Mas há quadros de intoxicações que levaram a problemas respiratórios ou outras consequências fatais. Em 2009, apenas dez casos foram relatados aos centros de controle de intoxicações; no ano passado, foram mais de 620 — a grande maioria envolvendo crianças ou adolescentes. Mais de cem necessitaram de ventiladores.

"Vi crianças psicóticas", diz médica. A pediatra Shamieka Virella Dixon, do Hospital Infantil Atrium Health Levine em Charlotte, na Carolina do Norte, deu um relato ao jornal: "Eu definitivamente já vi crianças de 2 anos extremamente psicóticas esperando que a maconha saísse do organismo delas porque elas comeram as gomas de alguém".

Criança respirando com ajuda de ventilador na UTI. Robert Hendrickson, médico emergencista e professor da Universidade de Saúde e Ciência do Oregon, disse que, nos últimos anos, tratou mais pacientes com intoxicação por Cannabis, incluindo uma criança pequena que acabou na UTI após comer um biscoito. "A criança teve uma convulsão e depois foi colocada em um ventilador" e teve várias outras convulsões, disse ele.

EUA registram quatro mortes desde 2009. Casos foram considerados pelos Centros de Controle de Intoxicações do país como "provavelmente causados" por intoxicação da maconha. Uma delas envolveu uma criança ou adolescente e foi acidental. As outras mortes envolveram uso indevido ou abuso intencional, informou a organização. Os dados de 2024 ainda não foram finalizados.

Maconha comestível traz riscos à saúde

Efeitos negativos da maconha comestível são conhecidos. Em 2019, o NYT fez uma reportagem mostrando que estudos apontaram que a substância ingerida tinha maior probabilidade de causar intoxicação severa, sintomas psiquiátricos agudos em pessoas sem histórico de doença psiquiátrica e problemas cardiovasculares.

Dezenas de milhões de americanos usam Cannabis, a maioria sem problemas. Mas, em entrevistas, especialistas expressaram preocupação com a crescente percepção pública de que o THC, o componente intoxicante da Cannabis, é "completamente seguro". À medida que os produtos de Cannabis proliferam, adultos podem inadvertidamente expor crianças a riscos — mesmo que de maneira não intencional.

Estados norte-americanos estipulam limites comestíveis de THC. No entanto, médicos disseram que os limites eram muito altos — frequentemente 100 miligramas por pacote. Pelo menos um estado, Michigan, permite alimentos com 200 miligramas. Há dez anos, o limite em Oregon era de 50 miligramas, mas hoje é de 100 miligramas.

Médicos e autoridades de saúde pública criticaram embalagens e marketing que podem atrair crianças. Lobistas da Cannabis têm resistido a restrições adicionais, alertando os legisladores de que isso poderia levar os consumidores ao mercado ilegal e privar os estados de receita tributária. À medida que os defensores da saúde pública buscam mais proteções, eles se deparam com uma indústria que às vezes minimiza ou rejeita evidências de danos. E algumas regras existentes são vagas ou aplicadas de forma desigual.