Homem sobrevive pendurado a trem de alta velocidade na Áustria

Um homem sobreviveu pendurado a um trem austríaco de alta velocidade, relatou a empresa estatal de ferrovias. Aparentemente, o incidente ocorreu após o trem partir no sábado (9) enquanto ele fumava um cigarro na plataforma.

O homem se agarrou à porta externa na tarde de sábado em Sankt Pölten, oeste de Viena, disse à AFP o porta-voz das ferrovias Herbert Hofer, e depois foi embarcado em uma parada de emergência.

"É muito irresponsável, esse tipo de coisa geralmente termina com uma morte", declarou.

"E você não está apenas colocando em perigo a sua própria vida, se você acabar debaixo do trem, haverá equipes de resgate, polícia, bombeiros que virão", acrescentou.

O trem saía de Zurique, na Suíça, em direção à capital austríaca e saiu pontualmente de Sankt Pölten, mas chegou a Viena com um atraso de sete minutos.

Citando um passageiro que estava a bordo, o tabloide austríaco Heute disse que o homem pulou entre dois vagões quando o trem estava partindo após uma parada em Sankt Pölten.

O homem aproveitou a parada nessa estação para fumar um cigarro na plataforma, afirmou o Heute.

Já agarrado ao trem, começou a bater nas janelas para chamar atenção, indicou o tabloide, o que levou o condutor do trem a acionar o freio de emergência e a tripulação embarcou o homem.

O homem, um argelino de 24 anos, foi levado pela polícia depois que o trem chegou à estação Meidling de Viena, acrescentou o Heute.