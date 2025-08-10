Hamas diz que plano de Netanyahu: farsa que põe vida de reféns em risco

O grupo extremista Hamas afirmou hoje que as declarações do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sobre nova ofensiva em Gaza são uma farsa, escondem planos de deslocamento forçados de palestinos e colocam a vida dos reféns israelenses em risco.

O que aconteceu

Acordo para troca de reféns por prisioneiros palestinos estava a um passo de ser concluído, segundo Hamas. "Netanyahu se retirou da última rodada de negociações", declarou o grupo em comunicado publicado hoje.

Cerca de 50 reféns estão sob posse do Hamas em Gaza. Israel acredita que cerca de 20 ainda estejam vivos, enquanto 30 podem estar mortos. O grupo extremista declarou que a única maneira de preservar a vida dos reféns é Israel parar os ataques e chegar a um acordo.

Refém do Hamas gravou vídeo cavando cova Imagem: Reprodução / Redes Sociais

Declaração de Netanyahu sobre "libertar Gaza" é uma farsa, disse o Hamas. "Esconde seus planos de deslocamento forçado, destruição de necessidades básicas e instalação de uma autoridade subserviente. Netanyahu está explorando a questão dos prisioneiros para justificar a agressão, apesar de ter matado dezenas deles e renegado os acordos de troca de prisioneiros", segundo comunicado.

O Hamas afirma que não se desarmará a menos que um Estado palestino independente seja estabelecido.

O acordo para o fim da guerra não avançou. As negociações de cessar-fogo que falharam em Doha tinham como objetivo fechar acordos em torno de uma proposta apoiada pelos EUA para uma trégua de 60 dias, durante a qual seria levada ajuda humanitária para Gaza e metade dos reféns mantidos pelo Hamas seriam libertados em troca de palestinos presos em Israel.

Israel diz que precisa "terminar o trabalho" em Gaza

Palestinos correm para o local onde pacotes de ajuda humanitária lançados de paraquedas estão pousando na área de Nuseirat, no centro da Faixa de Gaza, durante um lançamento aéreo sobre o território palestino sitiado por Israel em 6 de agosto de 2025 Imagem: EYAD BABA / AFP

Netanyahu afirmou que espera concluir uma nova ofensiva em Gaza "com bastante rapidez. O premiê ressaltou não ter escolha a não ser "concluir o trabalho" e derrotar o Hamas para libertar os reféns apreendidos de Israel.

Ele disse que a nova ofensiva em Gaza tem como objetivo atacar dois redutos remanescentes do Hamas. Não ficou claro quando começaria a ofensiva, que seria a última das sucessivas tentativas dos militares israelenses de retirar os militantes da Cidade de Gaza. "O cronograma que estabelecemos para a ação é bastante rápido. Queremos, antes de mais nada, permitir o estabelecimento de zonas seguras para que a população civil da Cidade de Gaza possa sair", acrescentou.

A cidade, que abrigava um milhão de pessoas antes da guerra de dois anos, seria transferida para "zonas seguras", disse ele. Os palestinos afirmam que essas zonas não os protegeram do fogo israelense no passado.

O chefe militar de Israel expressou sua oposição à ocupação de toda a Faixa de Gaza. Ele advertiu que a expansão da ofensiva poderia colocar em risco a vida dos reféns que o Hamas ainda mantém e levar suas tropas a uma prolongada e mortal guerra de guerrilha.

Netanyahu disse que seu objetivo não era ocupar Gaza. "Queremos um cinturão de segurança bem próximo à nossa fronteira, mas não queremos ficar em Gaza. Esse não é o nosso objetivo", disse ele.

Palestinos recebem sopa de lentilha em um ponto de distribuição de alimentos na Cidade de Gaza, em 2 de agosto de 2025 Imagem: Omar AL-QATTAA / AFP

Representantes europeus nas Nações Unidas disseram que a fome é um problema em Gaza e que o plano de Israel só pioraria a situação. "A expansão das operações militares só colocará em risco a vida de todos os civis em Gaza, incluindo os reféns restantes, e resultará em mais sofrimento desnecessário", disseram Dinamarca, França, Grécia, Eslovênia e Reino Unido em uma declaração conjunta.

Mais cinco pessoas, incluindo duas crianças, morreram de desnutrição e fome em Gaza nas últimas 24 horas. Ainda segundo dados do Ministério da Saúde de Gaza, o número de mortes por essas causas são de 217, incluindo 100 crianças.

A guerra começou em 7 de outubro de 2023, quando militantes liderados pelo Hamas invadiram o sul de Israel. Na ocasião, 1.200 pessoas foram mortas e 251 levadas reféns. A ofensiva de Israel desde então matou mais de 61.000 palestinos.

*Com Reuters