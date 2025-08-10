Topo

Notícias

Grande incêndio florestal segue ativo na França em plena onda de calor

10/08/2025 09h41

Bombeiros trabalhavam neste domingo(10) para extinguir um grande incêndio florestal no sul da França, em meio a alertas de altas temperaturas e condições de seca que podem reacender as chamas. 

O incêndio, o pior na bacia mediterrânea francesa em meio século, devastou uma vasta área do departamento de Aude, em plena temporada turística de verão, matou uma pessoa na quarta-feira e feriu várias outras. 

Autoridades afirmaram que os ventos quentes e secos deste domingo e a onda de calor dificultariam o trabalho dos bombeiros. 

"É um dia difícil, já que provavelmente estaremos em alerta vermelho pela onda de calor a partir das 16h, o que não facilitará as coisas", indicou Christian Pouget, prefeito de Aude. 

As chamas já não avançam, mas continuam queimando em uma área de 16.000 hectares, declarou no sábado Christophe Magny, chefe da unidade de bombeiros da região, que acrescentou que não seria controlado até a noite deste domingo. O incêndio "não será extinto por várias semanas", afirmou. 

Cerca de 1.300 bombeiros foram mobilizados para evitar que o incêndio reacendesse, diante do temor de que os ventos, que segundo autoridades se intensificaram durante a noite de sábado, pudessem estimular os focos de calor persistentes.

Espera-se que as temperaturas atinjam os 40º C em algumas áreas neste fim de semana, segundo o serviço meteorológico nacional Méteo-France.

skh-ap-ekf/giv/hgs/meb/jc

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Grande incêndio florestal segue ativo na França em plena onda de calor

Itália segue lutando contra incêndio no Vesúvio

Mensagem para o Dia dos Pais 2025: 43 frases cheias de amor para a data

Instabilidade política e social afeta saúde, diz estudo

França enfrenta nova onda de calor com temperaturas acima dos 40°C

Polícia prende um dos autores de crime que terminou com PM baleado no pescoço em Paraisópolis

Avião cai nos Lençóis Maranhenses e deixa duas pessoas mortas

Mensagens curtas de Feliz Dia dos Pais: 46 frases rápidas e cheias de amor

Samba-canção embala bate-papo inédito com Silvia Borba na TV Brasil

Líderes europeus pedem 'pressão' sobre a Rússia

Motta encaminha lista com 14 nomes à Corregedoria