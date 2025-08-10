Topo

Gauff e Swiatek avançam no WTA 1000 de Cincinnati

10/08/2025 17h33

A tenista americana Coco Gauff derrotou a chinesa Wang Xinyu em sua partida de estreia no WTA 1000 de Cincinnati neste domingo (10) por 2 sets a 0, parciais de 6-3 e 6-2. 

A número dois do mundo voltou a ter dificuldades com seu saque no primeiro set, em que sofreu duas quebras e cometeu oito duplas faltas, mas Wang não conseguiu capitalizar, permitindo que sua adversária vencesse o set. 

Na segunda parcial, Gauff aprimorou seu serviço e não concedeu um único break point, garantindo a vitória em 70 minutos de jogo. 

A americana, a mais jovem vencedora deste torneio após seu triunfo em 2023, vai enfrentar na terceira rodada a ucraniana Dayana Yastremska. 

A polonesa Iga Swiatek, outra favorita ao título, não precisou disputar a terceira rodada graças à desistência de sua oponente, Marta Kostyuk, que sofreu uma lesão no punho direito. 

Swiatek, campeã de Wimbledon em julho, avançou diretamente para as oitavas de final, onde enfrentará a romena Sorana Cirstea ou a chinesa Yuan Yue. 

A colombiana Camila Osorio também desistiu neste domingo devido a problemas físicos antes da partida da segunda rodada contra a letã Jelena Ostapenko. 

Em outro jogo do dia, a russa Veronika Kudermetova (36ª colocada no ranking da WTA) derrotou a suíça Belinda Bencic (19ª no ranking e 17ª cabeça de chave) por 6-4, 7-6 (7/0).

--- Resultados deste domingo do WTA 1000 de Cincinnati

- 2ª rodada:

Ella Seidel (ALE) x Emma Navarro (EUA/N.8) 6-4, 1-6, 6-4

Veronika Kudermetova (RUS) x Belinda Bencic (SUI/N.17) 6-4, 7-6 (7/0)

Magda Linette (POL/N.31) x Rebecca Sramková (SVK) 7-6 (7/4), 6-0

Jasmine Paolini (ITA/N.7) x Maria Sakkari (GRE) 7-6 (7/2), 7-6 (7/5)

Ashlyn Krueger (EUA/N.26) x Anastasija Sevastova (LAT) 6-4, 0-6, 6-3

Jelena Ostapenko (LAT/N.23) x María Camila Osorio (COL) (abandonou)

Dayana Yastremska (UCR/N.32) x Viktoriya Tomova (BUL) 6-4, 2-6, 6-2

Coco Gauff (EUA/N.2) x Wang Xinyu (CHN) 6-3, 6-2

