Forças armadas da Coreia do Sul encolheram 20% em 6 anos com queda da população masculina

Por Jack Kim

SEUL (Reuters) - As forças armadas da Coreia do Sul encolheram 20% nos últimos seis anos, chegando a 450.000 soldados, em grande parte devido a uma queda acentuada na população masculina em idade de alistamento para o serviço obrigatório no país com a menor taxa de natalidade do mundo, segundo relatório divulgado no domingo.

O declínio drástico no grupo de homens disponíveis para o serviço militar também está causando um déficit no número de oficiais e pode resultar em dificuldades operacionais se continuar, disse o Ministério da Defesa no relatório.

O documento foi apresentado ao membro do parlamento Choo Mi-ae, do Partido Democrático, cujo gabinete o divulgou.

As forças armadas da Coreia do Sul têm diminuído persistentemente desde o início dos anos 2000, quando tinham cerca de 690.000 soldados. O ritmo se acelerou no final da década de 2010 e havia cerca de 563.000 soldados e oficiais na ativa em 2019.

Acredita-se que a Coreia do Norte tenha cerca de 1,2 milhão de militares na ativa, de acordo com a última estimativa do Ministério da Defesa em 2022.

No período entre 2019 e 2025, a população de homens de 20 anos na Coreia do Sul diminuiu em 30%, para 230.000, de acordo com dados do governo, idade em que a maioria dos homens aprovados em um exame físico se alista para o serviço militar, que agora dura 18 meses.

O orçamento de defesa da Coreia do Sul, de mais de 61 trilhões de won (US$ 43,9 bilhões) em 2025, é maior do que o tamanho estimado da economia da Coreia do Norte.

Ainda assim, o exército tem 50.000 soldados a menos do que o número de soldados adequado para manter a prontidão da defesa, disse o ministério.

A Coreia do Sul é uma das sociedades que envelhecem mais rapidamente no mundo e tem a menor taxa de fertilidade global, 0,75 em 2024 -- número médio de bebês que uma mulher deve ter durante sua vida reprodutiva.

Sua população, que atingiu um pico de 51,8 milhões em 2020, deve diminuir para 36,2 milhões em 2072, de acordo com uma projeção do governo.