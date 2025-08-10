Topo

Eztec deve ter novas receitas com venda de terrenos

São Paulo

10/08/2025 07h50

A Eztec deve contar com ganhos adicionais nos próximos trimestres oriundos da venda de terrenos. A companhia tem áreas que vão receber projetos imobiliários no segmento econômico, dentro do Minha Casa, Minha Vida (MCMV), em parceria com empresas especializadas no ramo. Com isso, o parceiro deve fazer a compra da sua fatia nesses terrenos.

"Temos vários terrenos para parcerias com empresas de baixa renda", disse o presidente do conselho, Flávio Zarzur, durante teleconferência com investidores e analistas. "Muitas vezes, eles pagam uma parte do terreno e fazem incorporação."

O diretor financeiro e de relações com investidores, Emílio Fugazza, deu como exemplo um terreno na região de Guarapiranga, zona sul de São Paulo, onde a Eztec fará um empreendimento com Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 1 bilhão.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

