'Fino' e 'discreto', adesivo secativo para espinhas sai por menos de R$ 30

Um dia antes do compromisso você vê, com desespero, uma espinha surgir no rosto. E agora? Para amenizar a inflamação e o incômodo no visual, você pode investir neste adesico secativo da Océane.

Autocolante e transparente, ele promete secar as espinhas e fica discreto na pele, podendo ser usado tanto durante o dia quanto à noite. Interessou? Listamos abaixo as informações do fabricante, o que dizem os compradores e também os pontos de atenção do produto. Confira:

O que diz o fabricante

Vem com adesivos em dois tamanhos diferentes: 10 mm e 12 mm

Contém ácido salicílico;

Adesivos transparentes e ultrafinos;

Quando está na hora trocar, o adesivo muda de cor;

Indicado para todos os tipos de pele.

O que diz quem comprou

Esse adesivo para espinhas teve mais de duas mil vendas no mês passado na Amazon e recebeu nota média de 4.6 (do máximo de 5). Ele é elogiado, principalmente, pelo resultado em secar as espinhas e por ficar discreto na pele.

Esses adesivos são excelentes para quem tem muita espinha e principalmente espinhas muito inflamadas! Ele é confortável, fica invisível na pele (só realmente fica visível e descolando quando já absorveu muito e realmente precisa trocar, por isso recomendo utilizar a noite caso a espinha seja muito grande), ajuda muito a não cutucar a espinha e auxilia muito na absorção e a desinflamar a espinha!! Sempre que tiver oportunidade irei recomprar. Mariana Nunes

Adesivo para espinhas fica transparente no rosto Imagem: Mayara Paiva/ Reprodução Amazon

Ele é diferente dos outros adesivos, porque é extremamente fino, e isso o torna discreto para usar até durante o dia, em público. Cumpre o que promete com relação às espinhas, mas achei sua atuação um pouco mais lenta do que outras marcas que já comprei. Luis Felipe Dias

Ótimo, eu amo esse adesivo porque ele é muito resistente e gruda bem. Às vezes eu esqueço de tirar e vou tomar banho e ele não sai, realmente muito bom, já comprei mais de uma vez e prendendo fazer de novo. Sérgio Marques

Pontos de atenção

Para alguns consumidores, no entanto, o efeito secativo prometido pelo adesivo não foi sentido.

Como secativo, não funcionou para mim. A única função que me serviu foi para proteger a espinha de entrar em contato com a sujeira e prevenir de cutucar. Carolina Reis

Ajuda um pouco, mas é algo que não acho necessário usar por tantos dias quando se tem espinhas. Melhor investir em um gel secativo e outros tratamentos. Manuela Z

"Usei vários adesivos em uma única espinha e não aconteceu nada. Ana Leite

