Diplomata chinês Liu Jianchao é levado para interrogatório, informa o WSJ

(Reuters) - Liu Jianchao, um diplomata chinês sênior amplamente visto como um possível futuro ministro das Relações Exteriores, foi levado pelas autoridades para ser interrogado, informou o Wall Street Journal no domingo.

Liu foi levado depois de retornar a Pequim no final de julho de uma viagem de trabalho ao exterior, informou o WSJ, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

O Escritório de Informações do Conselho de Estado da China, que lida com consultas de mídia para o governo chinês, e o Departamento de Ligação Internacional do Partido Comunista Chinês não responderam imediatamente ao pedido de comentário da Reuters.

Liu, 61, liderou o órgão do Partido Comunista encarregado de administrar os laços com partidos políticos estrangeiros. Desde que assumiu o cargo, em 2022, ele viajou para mais de 20 países e se reuniu com autoridades de mais de 160 países.

A agenda lotada de Liu, especialmente suas reuniões com o ex-secretário de Estado dos EUA Antony Blinken em Washington, alimentou expectativas de que o ex-embaixador e porta-voz do ministério estava sendo preparado para ser o próximo ministro das Relações Exteriores.

Sua detenção marca a investigação de mais alto nível envolvendo um diplomata desde que a China expulsou seu ex-ministro das Relações Exteriores e protegido do presidente Xi Jinping Qin Gang, em 2023, após rumores de um caso extraconjugal.

Nascido na província de Jilin, no nordeste do país, Liu se formou em inglês na Universidade de Estudos Estrangeiros de Pequim e estudou relações internacionais em Oxford antes de assumir seu primeiro cargo como tradutor no Ministério das Relações Exteriores.

Ele serviu na missão da China no Reino Unido e, posteriormente, como embaixador na Indonésia e nas Filipinas.

Durante o período em que foi porta-voz do ministério, ele era conhecido por seus comentários bem-humorados e improvisados, ao mesmo tempo em que defendia os interesses da China de forma objetiva.

(Reportagem de Antoni Slodkowski em Pequm e Chandni Shah in Bengaluru)