Diplomata chinês é detido para interrogatório (imprensa)

10/08/2025 06h14

Um diplomata chinês considerado candidato ao cargo de ministro das Relações Exteriores foi detido pelas autoridades de seu país para ser interrogado, informou o Wall Street Journal neste domingo(10). 

Liu Jianchao, que dirige o Departamento Internacional, órgão do Partido Comunista encarregado das relações com partidos estrangeiros, foi "levado" quando retornava a Pequim no final de julho após uma viagem a trabalho, indicou o jornal. 

As razões de sua detenção são desconhecidas, segundo a mesma fonte. O Ministério das Relações Exteriores da China não respondeu imediatamente ao pedido de confirmação da AFP. 

É a primeira vez desde 2023 que um diplomata chinês desse nível é detido. Naquele ano, Qin Gang, então ministro das Relações Exteriores, foi destituído após informações sobre um relacionamento extraconjugal. 

Liu, de 61 anos, trabalhou em várias embaixadas, incluindo na Indonésia e nas Filipinas, e foi porta-voz do Ministério das Relações Exteriores. Também dirigiu vários órgãos nacionais e regionais encarregados de implementar a campanha anticorrupção do presidente Xi Jinping. 

Em julho, acusou o ministro da Defesa dos Estados Unidos de "provocar o confronto e o conflito" quando instou aliados americanos a reforçarem suas forças armadas para fazer frente à China.

pfc/cwl/alh/pc/hgs/jc

© Agence France-Presse

