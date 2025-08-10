Topo

De Miñaur é eliminado e Comesaña avança em sua estreia em Cincinnati

10/08/2025 15h20

O australiano Alex de Miñaur, oitavo colocado no ranking mundial, foi eliminado neste domingo (10) em sua partida de estreia na segunda rodada do Masters 1000 de Cincinnati pelo americano Reilly Opelka por 7-6 (8/6), 6-4. 

Sexto cabeça de chave, De Miñaur desperdiçou inúmeras oportunidades (sete break points, todos perdidos) e teve seu saque quebrado no segundo set no único break point do americano. 

O australiano de 26 anos chegou à quadra dura de Cincinnati, Ohio, como campeão do ATP 500 de Washington e quarto-finalista do Masters 1000 de Toronto, onde perdeu para o americano Ben Shelton, que mais tarde seria campeão. 

Opelka, de 27 anos, 73º colocado no ranking da ATP, vai enfrentar Francisco Comesaña (71º) na terceira rodada. 

O argentino de 24 anos avançou para a próxima fase neste domingo devido à desistência do italiano Luciano Darderi (nº 29), que vencia por 6-4 e 3-1. 

Comesaña participa do torneio nos Estados Unidos pela primeira vez, dias após ser derrotado por De Miñaur na segunda rodada do Aberto de Toronto.

--- Resultados deste domingo do Masters 1000 de Cincinnati:

- Segunda rodada

Jirí Lehecka (CZE/N.22) x Tristan Boyer (EUA) 4-6, 6-1, 6-4

Reilly Opelka (EUA) x Alex De Miñaur (AUS/N.6) 7-6 (8/6), 6-4

Francisco Comesaña (ARG) x Luciano Darderi (ITA/N.29) 6-4, 3-1 e abandono

