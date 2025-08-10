Topo

COP30 terá 'mega-aldeia' e espera maior delegação indígena da história

Ministério dos Povos Indígenas articula a participação de povos de outros países - Rafael Medelima/COP30
do UOL

Thiago Calil

Colaboração para Ecoa, em São Paulo

10/08/2025 12h00

A COP30, que acontece em novembro, deve contar com a maior participação indígena já registrada na Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. Para receber representantes de diferentes regiões do Brasil e do mundo, será montada a Aldeia COP na Universidade Federal do Pará, com capacidade para cerca de 3 mil pessoas.

Segundo a ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, a proposta é reunir mil indígenas credenciados na Zona Azul — espaço oficial de negociações do evento — sendo metade do Brasil e o restante de outros países. "Estamos em uma forte articulação para aumentar essa representação indígena, não só na quantidade de pessoas, mas também na qualidade de participação, para dialogar diretamente com outros atores internacionais", disse.

A ministra afirmou que outros participantes também devem integrar a Zona Verde, destinada à sociedade civil, e a Cúpula dos Povos, evento paralelo sobre justiça climática. O credenciamento de indígenas em delegações oficiais será solicitado diretamente aos países que participam da Conferência.

Representantes de povos da Bacia Amazônica também devem participar. Para Patricia Suárez Torres, porta-voz da região, a COP30 será uma oportunidade decisiva para expor a situação enfrentada por essas comunidades. "Temos esta COP como, talvez, uma das últimas esperanças para visibilizar e colocar na agenda mundial a situação que estamos vivendo na Bacia Amazônica. Queremos insistir que sabemos como contribuir para mitigar os impactos e estamos em um momento decisivo do ponto de não retorno", afirmou.

A Comissão Internacional de Povos Indígenas, responsável pela organização da Aldeia COP, integra o Círculo dos Povos, criado pela presidência da Conferência para ampliar a escuta de demandas de povos indígenas, comunidades tradicionais e afrodescendentes. Na última reunião, também foram discutidos o uso de tecnologias digitais e a criação de um espaço indígena na Zona Verde.

Acomodações

No último mês, a crise de hospedagem em Belém para a COP30 cresceu após a pressão de países para tirar o evento ambiental da capital do Pará. A alternativa que está descartada pelo governo federal. Há queixas sobre dificuldade em encontrar acomodações a preços acessíveis, o que preocupa especialmente as nações mais pobres.

A organização brasileira do evento tem reafirmado o compromisso de garantir uma conferência "ampla, inclusiva e acessível" e têm estudado outras opções de hotelaria. Também foi criada Uma força-tarefa formada pela Secretaria de Segurança Pública do Pará e órgãos de defesa do consumidor, entre eles o Procon, para fiscalizar hotéis e averiguar denúncias de preços abusivos.

Em nota divulgada na última sexta-feira (8), a presidência da COP30 diz que o plano de acomodação está sendo implementado em fases, priorizando os países que terão participação direta nas negociações do evento.

COP30 - Rafa Neddermeyer/COP30 Brasil Amazônia/PR - Rafa Neddermeyer/COP30 Brasil Amazônia/PR
O presidente da COP30, André Corrêa do Lago, e a CEO do evento, Ana Toni
Imagem: Rafa Neddermeyer/COP30 Brasil Amazônia/PR

"Já foram disponibilizados 2.500 quartos para as delegações, conforme acordado com a ONU. Na última sexta-feira, dia 1º, o governo brasileiro entrou em uma nova fase do Plano de Acomodação, com o lançamento da plataforma, disponibilizando mais 2.700 quartos para o público que vai participar da COP 30. Novos 497 quartos foram adicionados à plataforma desde a abertura. A expectativa é que novos apartamentos sejam adicionados diariamente", diz o texto.

O texto encerra destacando a diversidade de acomodações disponíveis. "Atualmente, Belém já conta com 53.003 leitos disponíveis, divididos em hotéis na capital e região metropolitana, navios, residências de temporada via imobiliárias e disponíveis no Airbnb. São esperadas cerca de 50 mil pessoas na capital paraense durante o mês do evento."

Na próxima quinta-feira, a secretaria extraordinária da COP30 tem uma reunião com representantes do escritório do clima das Nações Unidas. Na ocasião serão tratados temas como acomodação, transporte, segurança, alimentação e outros "aspectos essenciais para o sucesso da conferência". O encontro estava marcado para amanhã, mas acabou adiado.

