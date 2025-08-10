Topo

Comissários de bordo da Air Canada farão piquetes em quatro aeroportos canadenses

10/08/2025 15h02

Por Nicole Jao e Rajveer Pardesi

(Reuters) - Os comissários de bordo da Air Canada planejam fazer piquetes em quatro aeroportos na segunda-feira para chamar atenção para suas reivindicações salariais nas negociações de contrato com a maior companhia aérea do Canadá, mas suas operações não serão afetadas, informou o sindicato.

O Sindicato Canadense de Funcionários Públicos disse em um comunicado no domingo que as manifestações ocorreriam nos aeroportos de Montreal, Toronto, Vancouver e Calgary às 13h (horário de Brasília).

Os negociadores dos dois lados voltaram à mesa de negociação na sexta-feira, depois que os comissários de bordo aprovaram por esmagadora maioria um mandato de greve na semana passada que poderia permitir que eles deixassem o trabalho já em 16 de agosto.

O sindicato disse que as principais questões incluem garantir que os 10.000 comissários de bordo da companhia aérea sejam pagos por todas as horas de trabalho, não apenas quando os aviões estão em movimento, e melhorar "os salários de miséria que não são mais consistentes com a realidade econômica de 2025".

(Reportagem de Nicole Jao em New York e Rajveer Singh Pardesi em Bengaluru)

