Topo

Notícias

Comissão de Ética Pública dá aval a Anielle para assumir cargo na Alelo

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco - Lucas Castor
A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco Imagem: Lucas Castor
Carolina Nogueira
do UOL

Do UOL, em Brasília

10/08/2025 13h53

A CEP (Comissão de Ética Pública da Presidência) autorizou a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, a participar do Conselho Administrativo da Alelo. A indicação para o posto foi realizada pelo Banco do Brasil.

O que aconteceu

Colegiado concluiu que não há "conflito de interesses" na participação de Anielle no conselho da Alelo. A relatora e conselheira Maria Lúcia Barbosa, no entanto, estabeleceu algumas medidas de prevenção para equilibrar o cargo de ministra e conselheira na empresa. A companhia pertence ao Grupo Elopar, holding criada pelo Banco do Brasil e Bradesco.

Anielle não pode divulgar ou utilizar informações privilegiadas para beneficiar a Alelo. A ministra deve se abster de participar de decisões que envolvam interesse direto e específico da empresa. Além disso, a atividade privada não pode prejudicar o desempenho no comando do Ministério da Igualdade Racial.

Ministra já assumiu cargo privado sem consultar Comissão de Ética. Em 2023, Anielle assumiu a vaga de conselheira da Tupy, metalúrgica privada com ações negociadas na Bolsa de Valores sem pedir autorização ao CEP.

Lei estabelece que pessoas com cargos na administração pública federal só podem exercer atividade em empresa privada com autorização da CEP. Somente no final de 2024, a CVM (Comissão de Valores Mobiliários), que regula o mercado de capitais, enviou um ofício à metalúrgica questionando a nomeação. Depois do questionamento, o caso foi analisado pelo CEP, que autorizou a participação no conselho da Tupy.

Conselho de Administração é formado por até oito pessoas acionistas ou não. Segundo o estatuto social da empresa, todos os membros serão eleitos pela Assembleia Geral, com mandato de dois anos e possibilidade de reeleição. Procurada pelo UOL, a Alelo disse que não se posicionará sobre a indicação de Anielle. A ministra e o Banco do Brasil também não responderam à reportagem.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Comissão de Ética Pública dá aval a Anielle para assumir cargo na Alelo

Líderes nórdicos e bálticos reafirmam apoio à Ucrânia e dizem que Rússia deve acabar com guerra "ilegal"

Três pessoas morrem em praias da região de Odessa, na Ucrânia, vítimas de objetos explosivos

Crystal Palace vence Liverpool nos pênaltis e conquista Supercopa da Inglaterra

Lesão cerebral mata dois boxeadores no mesmo evento no Japão

Plano de Israel para Gaza pode gerar "nova calamidade", alerta representante da ONU

Netanyahu diz que autorizará acesso de mais jornalistas internacionais a Gaza

Academia de Futebol do Palmeiras é alvo de ataque com rojões

Chefe do PCC é capturado e morto em Praia Grande, no litoral de São Paulo

Frases para o Dia dos Pais 2025: 48 mensagens especiais para marcar a data

Ministros europeus criticam plano de Israel para tomar Cidade de Gaza