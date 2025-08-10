Comissão de Ética Pública dá aval a Anielle para assumir cargo na Alelo

A CEP (Comissão de Ética Pública da Presidência) autorizou a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, a participar do Conselho Administrativo da Alelo. A indicação para o posto foi realizada pelo Banco do Brasil.

O que aconteceu

Colegiado concluiu que não há "conflito de interesses" na participação de Anielle no conselho da Alelo. A relatora e conselheira Maria Lúcia Barbosa, no entanto, estabeleceu algumas medidas de prevenção para equilibrar o cargo de ministra e conselheira na empresa. A companhia pertence ao Grupo Elopar, holding criada pelo Banco do Brasil e Bradesco.

Anielle não pode divulgar ou utilizar informações privilegiadas para beneficiar a Alelo. A ministra deve se abster de participar de decisões que envolvam interesse direto e específico da empresa. Além disso, a atividade privada não pode prejudicar o desempenho no comando do Ministério da Igualdade Racial.

Ministra já assumiu cargo privado sem consultar Comissão de Ética. Em 2023, Anielle assumiu a vaga de conselheira da Tupy, metalúrgica privada com ações negociadas na Bolsa de Valores sem pedir autorização ao CEP.

Lei estabelece que pessoas com cargos na administração pública federal só podem exercer atividade em empresa privada com autorização da CEP. Somente no final de 2024, a CVM (Comissão de Valores Mobiliários), que regula o mercado de capitais, enviou um ofício à metalúrgica questionando a nomeação. Depois do questionamento, o caso foi analisado pelo CEP, que autorizou a participação no conselho da Tupy.

Conselho de Administração é formado por até oito pessoas acionistas ou não. Segundo o estatuto social da empresa, todos os membros serão eleitos pela Assembleia Geral, com mandato de dois anos e possibilidade de reeleição. Procurada pelo UOL, a Alelo disse que não se posicionará sobre a indicação de Anielle. A ministra e o Banco do Brasil também não responderam à reportagem.