'Cabe bastante roupa': varal de três andares está saindo por menos de R$ 65

Precisa de espaço extra para pendurar as roupas depois da lavagem? Esse varal de chão com três andares promete ajudar nisso. O modelo está em oferta e saindo por menos de R$ 65 na Amazon. Ele promete ser fácil de montar e guardar, já que conta com rodinhas e é dobrável.

Além das três prateleiras, ele ainda conta com suporte para cabides e espaço para sapatos. Ele teve mais de 7,9 mil avaliações e acumula uma nota média de 4,8 (de no máximo 5). A seguir, reunimos informações sobre o varal e o que diz quem já comprou:

O que diz o fabricante sobre o varal

Feito em aço inoxidável;

Possui prateleiras ajustáveis em altura;

Promete suportar até 10 kg por prateleira;

Base equipada com quatro rodinhas, facilitando a mobilidade pelo ambiente;

É dobrável, facilitando o armazenamento em armários, despensas e área de serviço;

Inclui duas abas laterais que permitem pendurar mais de 10 cabides e uma barra de suporte para sapatos.

O que diz quem comprou

Na Shopee, o varal teve uma ótima avaliação e recebeu nota 4.8 (de um total de 5). Na Amazon, o item teve pouco mais de mil avaliações e recebeu nota de 4,1 (de um total de 5). Veja a seguir algumas opiniões:

Ele é dobrável, uma ótima opção para quem mora em apartamento e precisa de algo prático. Também possui suporte para cabides e roupas íntimas. Em resumo, é um varal prático, funcional, bonito e que ocupa pouco espaço. Ale Luiza

Amei o varal!!! Cabe bastante roupas, ele é leve, muito funcional, não ocupa muito espaço, fácil montagem e a entrega foi muito rápido, antes do previsto. Livia

O produto é muito útil e compacto, atendeu muito bem a expectativa. Inicialmente aparenta ser frágil, mas depois de montado e utilizado, atendeu muito bem! Fui surpreendido! Ronaldo Toshiaki Oikawa

Pontos de atenção

Alguns comentários mencionam que o varal é prático, porém, sua estrutura é frágil e se desmonta com facilidade. Confira:

Produto muito leve, dependendo do local o vento leva mesmo com roupas penduradas. Sandra Amaral

Ele é bem frágil, acabei tendo que apertar demais os parafusos e perdeu a praticidade de ser dobrável e caber escondido em qualquer lugar, mas é muito útil. Licia Andrade

O produto desmonta todo ao tirar ele do lugar. Alessandra

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.