Avião planador cai após bater em árvore em Goiás; piloto fica ferido

Um avião planador caiu ontem depois de bater em uma árvore perto da pista de pouso do aeroporto de Formosa, em Goiás. O piloto de 45 anos ficou ferido e foi levado ao hospital.

O que aconteceu

Planador caiu em Formosa (GO) depois de bater em árvore. Segundo o piloto, ele iniciava a descida para pouso, quando perdeu o controle e colidiu com uma árvore na cabeceira da pista do aeroporto.

Piloto ficou ferido e foi levado ao hospital. Segundo o Corpo de Bombeiros de Formosa, homem foi encontrado consciente, com ferimentos nas pernas e braços, e relatando dores na coluna. Ele foi encaminhado ao Hospital Estadual de Formosa. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Bombeiros fizeram resgate. Equipe de Resgate do 19º BBM de Formosa foi acionada e realizou isolamento e sinalização da área, além de atender a vítima no local.