Topo

Notícias

Avião planador cai após bater em árvore em Goiás; piloto fica ferido

Bombeiros ajudaram no resgate do piloto - Reprodução/Instagram @bombeirosformosa
Bombeiros ajudaram no resgate do piloto Imagem: Reprodução/Instagram @bombeirosformosa
do UOL

Do UOL, em São Paulo

10/08/2025 18h40Atualizada em 10/08/2025 18h45

Um avião planador caiu ontem depois de bater em uma árvore perto da pista de pouso do aeroporto de Formosa, em Goiás. O piloto de 45 anos ficou ferido e foi levado ao hospital.

O que aconteceu

Planador caiu em Formosa (GO) depois de bater em árvore. Segundo o piloto, ele iniciava a descida para pouso, quando perdeu o controle e colidiu com uma árvore na cabeceira da pista do aeroporto.

Piloto ficou ferido e foi levado ao hospital. Segundo o Corpo de Bombeiros de Formosa, homem foi encontrado consciente, com ferimentos nas pernas e braços, e relatando dores na coluna. Ele foi encaminhado ao Hospital Estadual de Formosa. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Bombeiros fizeram resgate. Equipe de Resgate do 19º BBM de Formosa foi acionada e realizou isolamento e sinalização da área, além de atender a vítima no local.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Al Jazeera anuncia morte de 4 de seus jornalistas em bombardeio israelense em Gaza

Lula planta baobá no Alvorada e diz que árvore é para que futuros presidentes 'tenham juízo'

Exército israelense diz que correspondente da Al Jazeera morto em Gaza era um 'terrorista'

Suspeito de atirar em PM integra quadrilha que matou delegado, diz polícia

Metade dos presos durante protesto pró-Palestina em Londres são idosos

Exército israelense diz que correspondente da Al Jazeera morto em Gaza era um 'terrorista' que 'se fazia passar por jornalista'

Enviado dos EUA na Otan diz que Zelensky pode ir a encontro Trump-Putin no Alasca

Al Jazeera anuncia a morte de quatro de seus jornalistas em um bombardeio israelense em Gaza

Veterinária morta em queda de avião no MA viajava para ver o pai

Avião planador cai após bater em árvore em Goiás; piloto fica ferido

Barça fecha pré-temporada com goleada (5-0) sobre o Como