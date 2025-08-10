Avião de pequeno porte cai nos Lençóis Maranhenses e deixa dois mortos
Duas pessoas morreram após a queda de um avião de pequeno porte no Maranhão ontem à tarde. A aeronave pertencia ao deputado estadual Francisco Nagib (PSB-MA).
O que aconteceu
- O piloto e uma passageira morreram no acidente. Eles foram identificados como Victor Manoel Britto e Bruna Emanoely, que era médica veterinária.
- A queda da aeronave aconteceu na cidade de Santo Amaro. O avião foi encontrado nas dunas do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses.
- A causa do acidente ainda é desconhecida. O modelo da aeronave anfíbia é Scoda Super Petrel e passará por perícia durante a investigação da polícia