Topo

Notícias

Ao menos vinte militares detidos no Mali por tentativa de golpe

10/08/2025 10h38

Autoridades do Mali prenderam pelo menos vinte militares suspeitos de querer derrubar a junta, que chegou ao poder por meio de dois golpes de Estado, em 2020 e 2021, indicaram fontes de segurança à AFP. 

"Nos últimos três dias, ocorreram detenções relacionadas a uma tentativa de desestabilização das instituições. Houve pelo menos vinte detenções", confirmou uma fonte de segurança. 

Outra fonte do Exército confirmou uma "tentativa de desestabilização". "Fizemos as detenções necessárias", indicou. 

O general Abass Dembélé, ex-governador da região de Mopti (centro) e figura respeitada no Exército, está entre os detidos. 

Desde 2012, o Mali está mergulhado em uma profunda crise alimentada pela violência de gangues afiliadas à rede Al Qaeda e ao grupo Estado Islâmico (EI), além de organizações criminosas.

sd-els/mm/pc/mb/jc/mvv

© Agence France-Presse

