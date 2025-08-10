Topo

Alemanha espera que Zelenskiy esteja nas negociações entre Trump e Putin, diz chanceler

10/08/2025 16h04

BERLIM (Reuters) - O chanceler alemão Friedrich Merz disse esperar que o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy esteja envolvido na cúpula entre Rússia e EUA.

Merz disse, em uma entrevista à emissora pública ARD, que terá neste domingo um telefonema com o presidente dos EUA, Donald Trump.

"Estamos nos preparando intensamente em nível europeu junto com o governo dos EUA para essa reunião", disse Merz.

"E esperamos e presumimos que o governo ucraniano e o presidente Zelenskiy estarão envolvidos nessa reunião."

Zelenskiy ganhou apoio diplomático da Europa e da aliança da Otan no domingo, antes de uma cúpula entre Rússia e EUA nesta semana, onde Kiev teme que Vladimir Putin e Donald Trump possam tentar ditar os termos para encerrar a guerra de 3 anos e meio.

"Não podemos aceitar que as questões territoriais sejam decididas entre a Rússia e os Estados Unidos sobre a cabeça de europeus e ucranianos", disse Merz.

Ele acrescentou que não pode haver paz que recompense as ações agressivas da Rússia e, possivelmente, incentive e encoraje outras ações.

(Reportagem de Maria Martinez)

