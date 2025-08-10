Topo

Notícias

Israel diz que um dos quatro jornalistas mortos em Gaza era terrorista

Jornalista palestino Anas al Sharif, morto em Gaza durante ataque de Israel - Reprodução
Jornalista palestino Anas al Sharif, morto em Gaza durante ataque de Israel Imagem: Reprodução

10/08/2025 19h17

A emissora Al Jazeera informou que dois correspondentes e dois cinegrafistas do veículo foram mortos após um bombardeio israelense sobre sua tenda na Cidade de Gaza hoje (10), citando como fonte o diretor de um hospital local.

"O jornalista da Al Jazeera Anas al Sharif foi morto junto com três colegas no que parece ser um ataque israelense direcionado, disse o diretor do hospital Al Shifa na Cidade de Gaza", relatou a emissora com sede no Catar.

Segundo o exército de Israel, Anas al Sharif era um "terrorista" que "se fazia passar por jornalista", após a emissora relata a morte e a de outros três funcionários.

"Recentemente, na Cidade de Gaza, as Forças de Defesa de Israel (IDF) atacaram o terrorista Anas al Sharif, que se fazia passar por jornalista para a rede Al Jazeera", declarou o exército israelense no Telegram.

"Anas al Sharif serviu como chefe de uma célula terrorista da organização terrorista Hamas e era responsável por promover ataques com foguetes contra civis e tropas israelenses", acrescenta a mensagem.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Lula planta baobá no Alvorada e diz que árvore é para que futuros presidentes 'tenham juízo'

Exército israelense diz que correspondente da Al Jazeera morto em Gaza era um 'terrorista'

Suspeito de atirar em PM integra quadrilha que matou delegado na Zona Sul de SP

Metade dos presos durante protesto pró-Palestina em Londres são idosos

Exército israelense diz que correspondente da Al Jazeera morto em Gaza era um 'terrorista' que 'se fazia passar por jornalista'

Quatro jornalistas da Al Jazeera são mortos em Gaza; Israel defende ação

Enviado dos EUA na Otan diz que Zelensky pode ir a encontro Trump-Putin no Alasca

Al Jazeera anuncia a morte de quatro de seus jornalistas em um bombardeio israelense em Gaza

Veterinária morta em queda de avião no MA viajava para ver o pai

Avião planador cai após bater em árvore em Goiás; piloto fica ferido

Barça fecha pré-temporada com goleada (5-0) sobre o Como