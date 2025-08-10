Israel diz que um dos quatro jornalistas mortos em Gaza era terrorista
A emissora Al Jazeera informou que dois correspondentes e dois cinegrafistas do veículo foram mortos após um bombardeio israelense sobre sua tenda na Cidade de Gaza hoje (10), citando como fonte o diretor de um hospital local.
"O jornalista da Al Jazeera Anas al Sharif foi morto junto com três colegas no que parece ser um ataque israelense direcionado, disse o diretor do hospital Al Shifa na Cidade de Gaza", relatou a emissora com sede no Catar.
Segundo o exército de Israel, Anas al Sharif era um "terrorista" que "se fazia passar por jornalista", após a emissora relata a morte e a de outros três funcionários.
"Recentemente, na Cidade de Gaza, as Forças de Defesa de Israel (IDF) atacaram o terrorista Anas al Sharif, que se fazia passar por jornalista para a rede Al Jazeera", declarou o exército israelense no Telegram.
"Anas al Sharif serviu como chefe de uma célula terrorista da organização terrorista Hamas e era responsável por promover ataques com foguetes contra civis e tropas israelenses", acrescenta a mensagem.