Agora Tem Especialistas: inscrições terminam neste domingo

Profissionais interessados em participar do programa Agora Tem Especialistas têm até este domingo (10) para se inscrever, por meio da plataforma da Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde (UNA-SUS). O edital para provimento e formação de médicos já especialistas foi lançado no fim de julho.

O programa tem como objetivo reduzir o tempo de espera por atendimentos no SUS. São 635 vagas imediatas e 1.143 para cadastro reserva, totalizando 1,7 mil vagas para médicos especialistas que, de acordo com o Ministério da Saúde, terão a oportunidade de aprimorar seus conhecimentos em locais onde há carência de profissionais.

"A presença de especialistas em regiões desassistidas é fundamental para assegurar o acesso integral aos serviços do SUS, evitando deslocamentos prolongados da população em busca de atendimento especializado", destacou a pasta, por meio de nota.

A atividade prática em hospitais e policlínicas da rede pública, segundo o ministério, será o diferencial dos 16 cursos de aprimoramento que compõem o programa, conduzidos por profissionais de hospitais do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS) e da rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).

"Os participantes terão 16 horas semanais dedicadas à prática assistencial e mais quatro horas semanais de atividades educacionais, incluindo mentoria remota e imersões em serviços de referência nas especialidades prioritárias para o SUS, como oncologia e ginecologia. Cada curso terá duração de 12 meses", informou a pasta.