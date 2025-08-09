Topo

Zoológico alemão sacrifica três filhotes de tigre, abandonados pela mãe

09/08/2025 14h42

Três filhotes de tigre-siberiano abandonados pela mãe, que parou de amamentá-los, tiveram que ser sacrificados pelo zoológico alemão de Leipzig, informou a instituição neste sábado (9).

Após dar à luz na quarta-feira, a tigresa Yushka a princípio "cuidou de sua prole de forma exemplar", explicou o estabelecimento do leste da Alemanha.

Mas, desde a quinta-feira, se "desligou de suas crias", sua primeira ninhada, e parou de alimentá-las.

A decisão de sacrificar os filhotes foi tomada depois de dois dias em que os tigrinhos "foram se debilitando cada vez mais".

O zoológico teve que assumir uma "grande responsabilidade" para evitar aos pequenos "uma morte por inanição", explicou o veterinário Andreas Bernhard.

A interrupção do cuidado com a prole "sem motivo aparente" faz parte do "comportamento das mães de primeira viagem inexperientes no reino animal", assinalou o diretor do zoológico, Jörg Junhold.

Os tigres-siberianos, também chamados tigres-de-amur, são os maiores felinos do mundo e vivem sobretudo no Extremo Oriente russo, onde estão ameaçados de extinção.

Em julho, outro zoológico alemão, o de Nuremberg, sacrificou doze de seus babuínos, alegando que seu recinto estava superlotado.

pyv/mm/pc/eg/mvv/ic

© Agence France-Presse

